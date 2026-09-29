Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Pérez po Baku: Rozdíly ve výkonu motorů jsou nebezpečné

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sergio Pérez znovu upozornil na výrazné rozdíly v rychlosti mezi vozy formule 1 způsobené odlišným hospodařením s elektrickou energií. Po Velké ceně Ázerbájdžánu přiznal, že se při souboji s Liamem Lawsonem dostal do nebezpečné situace, a varoval, že bez úprav pravidel může být rozdíl ve výkonu pohonných jednotek problémem i do budoucna.
Pérez po Baku žádá změny pravidel: Rozdíly mezi motory jsou příliš velké.

Pérez po Baku žádá změny pravidel: Rozdíly mezi motory jsou příliš velké.

Zdroj:
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Zklamání v Baku. McLaren řeší techniku, která zradila Norrise
Zklamání v Baku. McLaren řeší techniku, která zradila Norrise
Ferrari zakročilo a oficiálně reaguje: Vasseur má naši plnou důvěru
Ferrari zakročilo a oficiálně reaguje: Vasseur má naši plnou důvěru

Ve Ferrari se rozhodli zakročit proti množícím se spekulacím a zprávám o možném konci Frédérica Vasseura,...

Fernando Alonso promluvil o odchodu z F1
Fernando Alonso promluvil o odchodu z F1

Nejzkušenější jezdec v závodním poli dnes učinil dlouho očekávané prohlášení ohledně své budoucnosti v týmu...

Valtteri Bottas: Měli bychom zjistit, co přesně se stalo
Valtteri Bottas: Měli bychom zjistit, co přesně se stalo

Finský jezdec Cadillacu se zmínil o neobvyklém chování svého vozu před nárazem do bariéry, který pro něj...

Norris se omluvil Colapintovi: Zákaz startu byl přestřel
Norris se omluvil Colapintovi: Zákaz startu byl přestřel

Emoce po incidentu v Baku opadly. Lando Norris uznal, že jeho výzva k zákazu startu pro Franca Colapinta...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.