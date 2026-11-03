Pardubická galerie chystá výstavu o Plečnikovi

Automatické mlýny v Pardubicích se chystají na jeden z nejambicióznějších výstavních projektů ve své historii. Gočárova galerie plánuje na podzim roku 2027 mezinárodní výstavu věnovanou slovinskému architektovi Josipu Plečnikovi, jehož stopa sahá od Lublaně přes Prahu až do Pardubic. Projekt má navázat na dřívější úspěšné výstavy Mucha Dnes a Žitý sen Andyho Warhola.
Koncem října vycestoval do Lublaně koordinátor výstavy a radní Pardubického kraje pro kulturu Roman Línek spolu s ředitelkou galerie Klárou Zářeckou a architektem výstavy Petrem Všetečkou. V slovinské metropoli, kde se nachází rozsáhlý komplex Plečnikových staveb zapsaných na seznamu UNESCO, jednali o zapůjčení exponátů. Navštívili Plečnikův dům, ateliér na fakultě architektury i Národní knihovnu. Línek se při té příležitosti setkal s arcibiskupem Stanislavem Zorem, českým velvyslancem Jiřím Kudělou a jednal také na půdě úřadu slovinské prezidentky Nataši Pirc Musarové.
Česká část výstavy se soustředí na Plečnikovo působení na Pražském hradě. Právě tam ho po vzniku samostatného Československa angažoval prezident T. G. Masaryk jako hlavního architekta. Hejtman Martin Netolický potvrdil, že o zápůjčky jednají se Správou Pražského hradu. Poslední velká výstava o Plečnikovi v Čechách se konala tamtéž, a to v roce 1996. Jejím hlavním kurátorem byl architekt Miroslav Řepa, syn pardubického architekta Karla Řepy.
Pardubická výstava přitom nechce být pouhým opakováním toho, co už návštěvníci viděli jinde. Vedle Plečnikových nejslavnějších staveb dostane výrazný prostor právě Karel Řepa a další Plečnikovi žáci a přátelé. „Domlouváme zapůjčení i dosud nevystavených modelů a předmětů," uvedla Zářecká. Kvůli rozsahu projektu galerie spolupracuje s Galerií města Pardubice, aby měla k dispozici dostatečně velký výstavní prostor.
Na přípravě se podílí také nezávislá organizace Czech Architecture Week a partneři z České republiky, Slovinska a Rakouska. Klíčovou osobností odborného týmu je slovinský historik umění Damjan Prelovšek, přední znalec Plečnikova díla, jehož prarodiče s architektem osobně přátelili. Prelovšek je autorem několika knih o Plečnikovi, kterého sám znal, a mluví plynně česky. Dříve zastával post slovinského velvyslance v České republice a je také bývalým olympionikem v kanoistice.
Výstava již získala osobní záštitu prezidenta Petra Pavla. Organizátoři usilují i o záštitu nejvyšších představitelů Slovinska, Rakouska a Slovenska. Srovnatelná výstava na Bratislavském hradě přilákala bezmála 170 tisíc návštěvníků.
Zdroj: Pardubický kraj