Požár v průmyslovém areálu u Litovle zničil palety a přepravky, škoda je 200 tisíc

Požár v průmyslovém areálu u Litovle zničil palety a přepravky, škoda je 200 tisícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 03.11.2026 15:00
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