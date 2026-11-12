Nekynuté koláčky s tvarohovou a makovou náplní: Tradiční chutě v jednodušším provedení pro každou příležitost

Když dostanu
neukojitelnou chuť na poctivé domácí , ale zrovna nemám celé dopoledne na to, abych s napětím sledovala, jestli mi koláče vyběhne na linku, sáhnu po tomhle osvědčeném zázraku. kynuté těsto Nekynuté koláče z lahodného těsta jsou naprostou záchranou pro všechny zaneprázdněné kuchařky, které chtějí rodině dopřát bleskovou sladkou dobrotu bez zbytečného stresu. Voní po másle, citrónové kůře a v ústech se doslova rozplývají díky bohaté vrstvě šťavnatého a máku nadýchaného tvarohu.
Je
fascinující, jak rychle dokážete vykouzlit luxusní tabuli plnou babiččiných dobrot, aniž byste museli hodiny hníst a čekat na zázrak v podobě vzešlého kvásku. Stačí jednoduše zpracovat hladké těsto, vykroužit parádní kolečka, štědře navrstvit obě oblíbené náplně a šup s nimi do rozpálené trouby.
Můj tip zní: Těsto na nekynuté koláčky vyválejte na pomoučněném válu na rovnoměrnou tloušťku zhruba půl centimetru, aby byly po upečení krásně křehké na okrajích a přitom uvnitř nádherně měkké. Recept na domácí nekynuté koláčky s makovou a tvarohovou náplní
Celkový čas přípravy a pečení: 68 minut Ingredience potřebné k přípravě
Nekynuté těsto: 400 g hladké mouky 250 g změklého másla nebo Hery 150 ml mléka 50 g moučkového cukru 1 balíček kypřicího prášku do pečiva 1 špetka soli
Makovou náplň: 150 g mletého máku 100 ml mléka 60 g cukru krupice 1 lžička mleté skořice
Tvarohovou náplň: 250 g měkkého tvarohu v kostce 1 žloutek 50 g moučkového cukru 1 balíček vanilkového cukru 1 lžíce strouhané citrónové kůry
Posypání a dokončení: 50 g másla 50 g polohrubé mouky 50 g moučkového cukru Foto a zdroj: Vaření s Jančou, co všechno potřebujete Postup při přípravě tradičních nekynutých koláčků
1. Do hluboké mísy
nasypte hladkou mouku společně s kypřicím práškem do pečiva a špetkou soli.
2. Přidejte změklé máslo nebo Heru, moučkový cukr a přilijte vlažné mléko.
3. Rukama nebo pomocí kuchyňského robotu
vypracujte hladké, vláčné a nelepivé těsto, které drží pohromadě. Foto a zdroj: Vaření s Jančou, těstíčko je hotové
4. V menším hrnci
svařte mletý mák s mlékem, cukrem a mletou skořicí, dokud směs mírně nezhoustne, a nechte ji vychladnout.
5. V jiné misce
důkladně promíchejte měkký tvaroh se žloutkem, moučkovým i vanilkovým cukrem a nastrouhanou citrónovou kůrou.
6. V menší misce
promněte prsty máslo s polohrubou moukou a moučkovým cukrem, abyste vytvořili sypkou drobenku.
7. Na pomoučněném válu
rozválejte připravené těsto válečkem na plát silný asi půl centimetru.
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8. Pomocí skleničky nebo kulatého tvořítka
vykrajujte z těsta úhledná kolečka a skládejte je na plech vyložený pečicím papírem.
9. Dnem malé skleničky nebo prsty
vytvořte ve středu každého kolečka hlubší důlky pro nanesení náplní.
10. Lžičkou
naplňte připravené důlky makovou a tvarohovou náplní, případně je na koláčcích hezky zkombinujte.
11. Vrch každého koláčku
štědře posypte připravenou máslovou drobenkou, aby byly po upečení krásně křupavé. Foto a zdroj: Vaření s Jančou, šup do trouby
12. Vložte plech do trouby předehřáté na
180 stupňů a pečte přibližně 15 až 18 minut do zlatova.
13. Upečené voňavé koláčky vyndejte z trouby a
nechte je na plechu nebo mřížce zcela vychladnout. Tipy redakce: Výběr tvarohu: Používejte zásadně tučný tvaroh v kostce, který má správnou hustotu a během pečení se zbytečně neroztéká. Vychlazení těsta: Pokud se vám těsto při vykrajování lepí, dejte ho na patnáct minut odpočinout do chladničky. Kombinace náplní: Na jeden koláček můžete nanést půlku makové a půlku tvarohové náplně pro dokonalou chuťovou harmonii. Skladování v suchu: Nekynuté koláčky uchovávejte v uzavřené dóze, kde vydrží krásně měkké a vláčné několik dní. Domácí citrónová kůra: Pro intenzivnější vůni používejte bio citrón, jehož kůra dodá těstu nádherný svěží šmrnc.
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Foto a recept: Se souhlasem Vaření s Jančou