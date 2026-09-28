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Ovce a kozy hlídají dominantu Českého ráje

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Na kopci nad obcí Vyskeř na Semilsku se pasou ovce a kozy. Není to náhoda ani tradice, ale záměrná péče o krajinu kolem empírové…
ovce

ovce

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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