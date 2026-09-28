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Vzala plastovou láhev a proměnila ji v něco nádherného. Tohle se hodí doma každému

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Designová svítidla v obchodech stojí stovky dolarů. Přitom si stylový kousek můžete vyrobit doma téměř zadarmo z věci, kterou běžně vyhazujete do žlutého kontejneru.
Vzala plastovou láhev a proměnila ji v něco nádherného. Tohle se hodí doma každému

Vzala plastovou láhev a proměnila ji v něco nádherného. Tohle se hodí doma každému

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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