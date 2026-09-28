Pokojovka "roztomilouš": Vypěstujte si želvičky! Tenhle pepřenec je drobný a krásný

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Pokojovka "roztomilouš": Vypěstujte si želvičky! Tenhle pepřenec je drobný a krásnýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Peperomia prostrata je drobná rostlina, která si snadno získá pozornost každého milovníka pokojovek. Zjistěte spolu s námi, čím je zajímavá, kam ji umístit a co potřebuje, aby se jí u vás dařilo.
želvičky
Zdroj: Shutterstock
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Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...Všechny články tohoto autora →
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