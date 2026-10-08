Omezení na křižovatce D0 a D5 se protáhne. Řidiči budou v kolonách stát až do konce října

Současná etapa měla původně skončit 13. října, stavební práce se však ukázaly jako složitější, než se při přípravě předpokládalo. Problém nastal především při zásazích do středního dělicího pásu, kde vznikají provizorní přejezdy umožňující během dalších fází převádět dopravu mezi jednotlivými částmi dálnice. Pod povrchem se nachází větší množství betonu, než s jakým projekt počítal, což prodloužilo bourací práce. Další komplikaci přinesla příprava nového dopravního značení na D5, kvůli němuž je nutné zasahovat do podloží. Stavba přitom narazila také na více kabelových vedení, než bylo před zahájením prací známo. Právě kombinace těchto okolností znamená, že dočasné dopravní uspořádání zůstane zachováno přibližně o dva a půl týdne déle.
Přes uzel denně projedou desítky tisíc aut
Doprava má na D0 i D5 nadále fungovat převážně v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru, v samotném prostoru křižovatky jsou však některé směry zúženy pouze na jeden pruh. Maximální povolená rychlost je v dotčeném úseku snížena na 80 kilometrů za hodinu. Prodloužení omezení je citelné zejména pro řidiče přijíždějící po D5 od Berouna a Plzně, kde se ve špičkách mohou před napojením na Pražský okruh tvořit dlouhé kolony. Třebonická křižovatka je přitom významným dopravním uzlem západní části Prahy a podle posledních dostupných údajů místem denně projede více než 75 tisíc vozidel. Komplikace navíc přicházejí v době, kdy na Pražském okruhu probíhají práce i na dalších úsecích a řidiči se setkávají s několika souběžnými omezeními. Samotné prodloužení současné etapy by ale podle dosavadního harmonogramu nemělo posunout termín dokončení celé přestavby.
Křižovatku čeká mnohem větší přestavba
Nynější práce jsou pouze přípravou na rozsáhlejší modernizaci, která má naplno začít v roce 2027. Zakázka zahrnuje rekonstrukci tří dálničních mostů, rozšíření nájezdových a sjezdových větví i úpravu připojovacích a odbočovacích pruhů. Součástí projektu je také několik desítek menších stavebních objektů a celková cena zakázky dosahuje přibližně 568 milionů korun bez DPH. Úpravy mají odstranit část současných kapacitních problémů a zároveň připravit křižovatku na další rozšiřování dálniční sítě v okolí Prahy. Celá nultá etapa zkapacitnění Třebonic má být podle současného plánu dokončena v roce 2028. Pro řidiče tak letošní podzimní omezení představuje pouze začátek stavebních zásahů, které budou v této části Pražského okruhu pokračovat i v příštích letech.
Okruh mezi Třebonicemi a Slivencem má mít šest pruhů
Přestavba křižovatky navazuje na samostatný projekt rozšíření přibližně sedmikilometrového úseku Pražského okruhu mezi Třebonicemi a Slivencem. D0 má v této části v budoucnu získat tři jízdní pruhy v každém směru, protože současná kapacita už při vysoké intenzitě dopravy nestačí. Přípravné práce začaly ještě před samotným rozšiřováním, mimo jiné přestavbou dvou nadjezdů, jejichž původní konstrukce by se nad budoucí širší dálnici nevešly. Hlavní stavební práce na šestipruhovém uspořádání jsou plánované od roku 2027. Dokončení tohoto navazujícího projektu se podle současného harmonogramu předpokládá v roce 2029. Třebonice se tak během několika následujících let mají změnit z jednoho z problémových úzkých míst západní části okruhu na uzel připravený pro výrazně vyšší dopravní kapacitu.
zdroje: Ředitelství silnic a dálnic, Pražský okruh