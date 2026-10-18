Oktagon 95 v Karlových Varech: program, karta a výsledky turnaje Kincl vs. Humburger

- Oktagon 95 se koná v sobotu 17. 10. 2026 v Mattoni Areně v Karlových Varech
- V hlavním zápase se utkají Patrik Kincl (30-12) a Dominik Humburger (12-3)
- Na kartě je jedenáct profesionálních zápasů a jeden amatérský, nastoupí Škvor, Dvořák, Juráček i Polívka
- Přenos nabízí oktagon.tv (PPV), Premier Sport 3 Extra a livestream Tipsportu
- Výsledky všech zápasů v článku průběžně aktualizujeme
Oktagon 95 Karlovy Vary: datum, začátek a místo konání
|
|
|
Datum
|
sobota 17. října 2026
|
Místo
|
Mattoni Arena, Karlovy Vary
|
Začátek
|
18:00 (podle pořadatele haly)
|
Hlavní zápas
|
Patrik Kincl vs. Dominik Humburger (střední váha, 3 kola)
|
Vysílání
|
oktagon.tv, Premier Sport 3 Extra, Tipsport
Oktagon se do lázeňského města vrací po roce a půl. Premiérový turnaj tu proběhl v dubnu 2025 a do haly tehdy podle dostupných údajů dorazilo přibližně 6 500 diváků.
Kincl vs. Humburger: o co se hraje v hlavním zápase Oktagonu 95
Bývalý šampion a aktuální dvojka žebříčku střední váhy Patrik Kincl nastoupí proti třetímu v pořadí Dominiku Humburgerovi. Zápas si vyžádal sám Humburger a Kincl výzvu přijal.
Jednička divize Kerim Engizek je kvůli disciplinárnímu trestu mimo hru, a tak vítěz sobotního derby míří k titulové šanci. Na prosincovém Oktagonu 100 v O2 areně se navíc utkají šampioni Krzysztof Jotko a Makhmud Muradov. Kdo uspěje ve Varech, může být jejich příštím soupeřem.
Před zápasem se do debaty vložili i dva muži, kteří Kincla dobře znají. Karlos Vémola, který s ním stál v kleci dvakrát, veřejně fandí Humburgerovi. Spolu s Muradovem pak poodkryli Kinclovy slabiny, na které by mohl Humburger mířit.
|
|
Patrik Kincl
|
Dominik Humburger
|
Přezdívka
|
Inspektor
|
Hambáč
|
Věk
|
37 let
|
30 let
|
Výška
|
180 cm
|
188 cm
|
Rozpětí paží
|
183 cm
|
191 cm
|
Bilance
|
30-12-0
|
12-3-0
|
Výhry KO/TKO
|
13
|
9
|
Výhry submisí
|
8
|
0
|
Žebříček Oktagonu
|
2.
|
3.
|
Poslední zápas
|
výhra nad Khajevandem (červenec 2026)
|
výhra nad Kadestamem (duben 2026)
Kincl má výhodu zkušeností a zemního boje, Humburger je vyšší, má delší ruce a všech dvanáct výher získal před limitem nebo na body bez jediné submise. Sázkové kanceláře favorizují Kincla.
Oktagon 95: kompletní karta zápasů
Hlavní karta
|
Zápas
|
Divize
|
Patrik Kincl vs. Dominik Humburger
|
střední váha
|
Daniel Škvor vs. Tomasz Narkun
|
polotěžká váha
|
Matúš Juráček vs. Jozef Wittner
|
střední váha
|
David Dvořák vs. Aaron Aby
|
muší váha
|
Zdeněk Polívka vs. Timo Feucht
|
polotěžká váha
Předkarta
|
Zápas
|
Divize
|
Václav Štěpán vs. Sami Zarabi
|
pérová váha
|
Robin Fošum vs. Tomáš Klabík
|
93 kg, stand and bang
|
Marco Novák vs. Anatolij Baal
|
pérová váha
|
Viktor Červinský vs. Daniel Hromek
|
velterová váha
|
Husein Kadimagomaev vs. Marco Elpidio
|
smluvní váha 72 kg
|
Patrik Pikeš vs. Rakhim Iliskhanov
|
lehká váha (amatéři)
Kde sledovat Oktagon 95 živě: TV, PPV a online stream
|
Platforma
|
Cena
|
Poznámka
|
oktagon.tv
|
319 Kč v předprodeji, v den turnaje dráž
|
oficiální PPV, Full HD, zpětné zhlédnutí
|
Premier Sport 3 Extra
|
320 Kč předem, 400 Kč v den turnaje
|
jednorázový poplatek u poskytovatele (Oneplay, Telly)
|
Tipsport
|
po registraci
|
livestream v sekci bojových sportů
Nejvyšší kvalitu obrazu nabízí oficiální PPV na oktagon.tv. Kdo má Premier Sport 3 v balíčku u svého poskytovatele, doplatí za turnaj jednorázově. V zahraničí vysílá Oktagon přes DAZN, RTL+ a TVP Sport.
Vstupenky na Oktagon 95 Karlovy Vary
Lístky se prodávají v síti Ticketportal. Ceny začínají na 990 Kč, nejdražší místa u klece stojí 12 490 Kč. Podle pořadatelů jde prodej dobře a hala by měla být, stejně jako při premiéře, plná.
Oktagon 95 výsledky živě
Výsledky doplňujeme průběžně během večera.
|
Zápas
|
Vítěz
|
Způsob
|
Kolo / čas
|
Kincl vs. Humburger
|
|
|
|
Škvor vs. Narkun
| Narnuk
|SUB
|1/2:29
|
Juráček vs. Wittner
| Juráček
| TKO
| 3/3:17
|
Dvořák vs. Aby
| Aby
|DEC
| 3/5:00
|
Polívka vs. Feucht
| Feucht
|TKO
|1/0:13
|
Štěpán vs. Zarabi
| Štěpán
|DEC
|3/5:00
|
Fošum vs. Klabík
| Fošum
|DEC
|3/3:00
|
Novák vs. Baal
| Novák
|KO
|2/0:57
|
Červinský vs. Hromek
| Červinský
|DEC
|3/5:00
|
Kadimagomaev vs. Elpidio
| Kadimagomaev
| DEC
|3/5:00
|
Pikeš vs. Iliskhanov
| Iliskhanov
| DEC
| 3/3:00
Co bude po Oktagonu 95
Ze sobotního večera vzejde jméno pro titulovou debatu ve střední váze a pozornost se pak přesune k jubilejnímu Oktagonu 100 v O2 areně 29. prosince. Tam se kromě Jotka s Muradovem chtěl ukázat i Karlos Vémola, který přemýšlel o třetí bitvě s Kinclem, jenže si z Frankfurtu odvezl zlomenou ruku. Pokud Kincl v sobotu prohraje, tahle zápletka zřejmě padá úplně.