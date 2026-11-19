Radnice v Jablonci připravuje výstavbu nového parkovacího domu. Ten vyroste v ulici 5. května a naváže na vznikající Terminál veřejné osobní dopravy. Nabídne 265 míst i plochy pro obchody. Město předpokládá, že výstavba vyjde na 280 milionů bez daně.
V centru Jablonce vyroste parkovací dům pro 256 aut
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