Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Odpůrci nové I/35 Českým rájem podali kvůli přípravě silnice trestní oznámení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Odpůrci plánované nové silnice I/35 Českým rájem podali kvůli přípravě projektu trestní oznámení pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Jsou přesvědčeni, že připravovaná severní varianta silnice byla vybrána na základě chybných podkladů.
Odpůrci nové I/35 Českým rájem podali kvůli přípravě silnice trestní oznámení

Odpůrci nové I/35 Českým rájem podali kvůli přípravě silnice trestní oznámení

Zdroj: SOS Český ráj
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Tygři mají první výhru. Na ledě mistra z Pardubic vyhráli 5:4
Tygři mají první výhru. Na ledě mistra z Pardubic vyhráli 5:4
Obrovská příležitost, říká o pozici hlavního trenéra České Lípy Petr Mathauser
Obrovská příležitost, říká o pozici hlavního trenéra České Lípy Petr Mathauser

Českolipský Arsenal si stále zvyká na účast v druhé lize. Po devíti kolech se zatím drží nad sestupovým...

Noční razie i v Jablonci: Zásahová jednotka zadržela členy drogového gangu
Noční razie i v Jablonci: Zásahová jednotka zadržela členy drogového gangu

Rozsáhlá noční akce s krycím názvem „ARRIVEDERCI“ ukončila podnikání početné skupiny výrobců a distributorů...

Bojíme se o děti, zní z Ruprechtic. Lidé chtějí řešit situaci v ulici U Pramenů
Bojíme se o děti, zní z Ruprechtic. Lidé chtějí řešit situaci v ulici U Pramenů

S přibývajícími obyvateli se v posledních letech dopravní situace v okolí ruprechtického náměstí neustále...

„Tohle někdo koupí?“ Dražba autovraků překvapila, jeden se vydražil za balík
„Tohle někdo koupí?“ Dražba autovraků překvapila, jeden se vydražil za balík

Jednadvacet vozů s čísly vyvedenými fosforově žlutou fixou na čelních sklech, zvědavci i zkušení...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.