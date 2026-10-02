Od soboty nepojedou některé tramvaje v Praze

Od soboty nepojedou některé tramvaje v PrazePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Praha-Smíchov_-_nároží_ulic_Šiklové_a_Nádražní,_v_popředí_dům_čp._3385_a_tramvajová_zastávka_Na_Knížecí_(stav_únor_2025)
Článek byl publikován 02.10.2026 15:00
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