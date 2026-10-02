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Krkonošská tundra mizí před očima, kleč a vřes vytlačují vzácné druhy

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Studniční hora v nadmořské výšce kolem 1550 metrů nad mořem se mění. Správci Krkonošského národního parku zde téměř dvacet let sledují, jak pomalu, ale…
krkonose

krkonose

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 17:00

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