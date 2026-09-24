Oconův konec je neodvratný: Oznámení přijde za pár dníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Oconův konec je neodvratný: Oznámení přijde za pár dní
V Baku opět úřadoval Mercedes, George Russell byl o 0,4 vteřiny rychlejší než Max Verstappen a Charles...
Isack Hadjar zažije už za pár minut během prvního volného tréninku v Baku návrat do kokpitu Red Bullu po...
Zdi jsou tady blízko, chyby jsou neodpustitelné. Pamatujete si kruté momenty z historie VC Ázerbájdžánu?...
F1 od příští sezóny čeká další úprava pravidel, tentokrát se dotkne délky závodů. Počet kilometrů ve Velké...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →