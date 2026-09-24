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Mám pocit, jako by mě bodli přímo do srdce, říká Norris po čtvrtku

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První den programu v Baku vůbec neproběhl podle ideálních představ McLarenu. Lando Norris a Oscar Piastri výrazně ztrácejí na špičku a hodnocení dnešní výkonnosti z pohledu Brita bylo výmluvné.
Mám pocit, jako by mě bodli přímo do srdce, říká Norris po čtvrtku

Mám pocit, jako by mě bodli přímo do srdce, říká Norris po čtvrtku

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