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Hokejisté Plzně potřetí v řadě zabodovali, Mladou Boleslav přehráli 1:4

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Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v 6. kole extraligy s Plzní 1:4, připsali si třetí porážku za sebou a v sezoně ani napotřetí doma nebodovali. Západočeši naopak zvítězili potřetí v řadě. Rozhodl o tom ve 43. minutě kanadský obránce Carter Robertson.
Hokejisté Plzně potřetí v řadě zabodovali, Mladou Boleslav přehráli 1:4

Hokejisté Plzně potřetí v řadě zabodovali, Mladou Boleslav přehráli 1:4

Zdroj: HC Škoda Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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