Hokejisté Plzně potřetí v řadě zabodovali, Mladou Boleslav přehráli 1:4

Za domácí, kterým ze sestavy nově vypadli útočníci Fořt a Morand, jako první zahrozil v přečíslení Gavars. Plzeň se pak ubránila při Lvově vyloučení a čtyři sekundy před koncem přesilovky šel pykat za porušení postupu na vhazování Gardoň a hosté početní výhodu využili. Po kombinaci MacPhersona a Lalancettea otevřel skóre v 6. minutě z pozice mezi kruhy Simon.
Odpovědět mohl Jandric. Povedlo se to ale až v čase 14:53 v oslabení Gavarsovi, který vystihl Merežkovu zadovku ve středím pásmu a v úniku prostřelil Malíka mezi betony. V závěru první části trefil exmladoboleslavský Čech od modré čáry pravou tyč.
V úvodu druhé části po Gavarsově přihrávce přestřelil branku Martel. Malík si poradil i se střelou bývalého plzeňského hráče Zámorského z pravého kruhu. Na druhé straně měli příležitosti Měchura a Strnad. Ve 29. minutě se Furch stihl po Filipově akci přesunout proti Čechově pokusu z levého kruhu. Domácí se potom neprosadili při Rubinsově trestu a početní výhodu při Gardoňově vyloučení nevyužila ani Plzeň.
V úvodu závěrečné dějství nestihl po Jandricově akci zakončit do odkryté branky Martel, na druhé straně nejdříve zahrozili Chomiak se Strnadem a ve 43. minutě už se hosté vrátili do vedení. Z hranice pravého kruhu se trefil Robertson.
Ve 48. minutě zasáhl hostující Merežko z pravého kruhu bližší tyč. Za další pět minut mohl pojistit náskok z úniku i Schleiss, ale jeho bekhendový blafák skončil na pravé tyči. V čase 58:16 při power play domácích trefil přes celé hřiště prázdnou branku Rubins a 66 sekund před konce, opět při hře Mladé Boleslavi bez gólmana, pečetil výsledek po Rohlíkově nabídce Měchura.
Mladá Boleslav - Plzeň 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
6. kolo hokejové extraligy:
BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
Branky a nahrávky: 15. Gavars - 6. D. Simon (Lalancette, MacPherson), 43. Robertson (D. Simon), 59. Rubins, 59. Měchura (O. Rohlík, Lalancette). Rozhodčí: Barek, Hacaperka - Gerát, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 2588.
Sestavy:
Mladá Boleslav: D. Furch - Zámorský, Skärberg, F. Pavlík, Budík, Š. Kubíček, David Moravec, Křepelka - Skalický, Hradec, R. Koblížek - Martel, Gavars, Jandric - Buchtele, Gríger, Rekonen - Gardoň, Malínek, Lichtag. Trenér: Haken.
Plzeň: N. Malík - MacPherson, Rubins, Merežko, A. Čech, J. Chromiak, J. Jeřábek, Robertson - O. Rohlík, Lalancette, Měchura - L. Strnad, M. Filip, Teplý - M. Petman, V. Petman, D. Simon - Schleiss, Jakub Lev, I. Sedláček - Žemlička. Trenér: Veber.