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Mobil v ruce na přechodu vás v Itálii vyjde až na 4 000 korun: pokuta pro chodce má platit od roku 2027

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Italské ministerstvo dopravy přepisuje celý silniční kodex a chce po chodcích něco, co dosud žádný paragraf nevyžadoval: aby při přecházení odložili displej. Konzultace k návrhu skončila 13. září 2026 a nové pravidlo by se týkalo i turistů z Česka.
Mobil v ruce na přechodu vás v Itálii vyjde až na 4 000 korun: pokuta pro chodce má platit od roku 2027

Mobil v ruce na přechodu vás v Itálii vyjde až na 4 000 korun: pokuta pro chodce má platit od roku 2027

Zdroj: Foto: DanTD - licence CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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