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Fanoušek chtěl vědět, jaké je uspání škrcením. Neporažený borec UFC ho položil za pár sekund, tělo se roztřáslo

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Autogramiáda těžké váhy UFC skončila tím, že jeden z návštěvníků ležel na zemi a sháněl se po vodě. O celý zákrok si přitom řekl sám. Josh Hokit záznam nikam neschovával.
Fanoušek chtěl vědět, jaké je uspání škrcením. Neporažený borec UFC ho položil za pár sekund, tělo se roztřáslo

Fanoušek chtěl vědět, jaké je uspání škrcením. Neporažený borec UFC ho položil za pár sekund, tělo se roztřáslo

Zdroj: Foto: Bad intentionz - licence CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

Aktuality, výsledky a příběhy ze světa MMA a bojových sportů. Profily zápasníků, zákulisí organizací, rozbory důležitých duelů i vše, co se děje před zápasem a po něm.

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