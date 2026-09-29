Motorola dostane alternativní operační systém dříve známý z Pixelů. Problémy donutily vývojáře změnit směr

Kdo sleduje svět alternativních Androidů zaměřených na soukromí, zná GrapheneOS jako systém, který šlo roky instalovat jen na Pixely. Teď se to mění. Vývojáři projektu potvrdili, že prvním telefonem mimo nabídku Googlu s oficiální podporou bude Motorola Signature 27, vlajkový model se Snapdragonem 8 Elite Extreme Gen 6 a sedmiletou softwarovou podporou. Důvody nejsou jen strategické. Za rozhodnutím stojí konkrétní technické komplikace s nejnovějšími Pixely, které projekt donutily přehodnotit priority. Nejde o opuštění Pixelů, ale o první reálné rozšíření ekosystému GrapheneOS mimo hardware Googlu.
Co je GrapheneOS a proč žil jen na Pixelech
GrapheneOS je operační systém postavený na Android Open Source Projectu (AOSP), zaměřený na bezpečnost a ochranu soukromí. Není to běžná nadstavba ani skin, ale hluboce upravený systém s vlastním hardeningem na úrovni jádra, paměti i dalších částí systému. Projekt nepodporuje desítky zařízení jako třeba LineageOS. Místo toho se soustředí na úzký výběr hardwaru, u kterého dokáže zajistit vysokou úroveň bezpečnosti.
Dosud to znamenalo výhradně telefony Google Pixel. Oficiální FAQ projektu uvádí jako podporovaná zařízení vybrané modely Pixelů. Pixely splňovaly přísné požadavky na ověřený boot, bezpečnostní hardware, dlouhodobé aktualizace a dostupnost firmwaru. Žádný jiný výrobce podle dosavadní strategie projektu tyto podmínky v potřebné kombinaci nenabízel.
Dva problémy, které změnily pravidla hry
První komplikace přišla s Androidem 16. Google z AOSP odstranil část podpory specifické pro Pixely, což znamená, že GrapheneOS musel některé věci potřebné pro podporu těchto zařízení řešit vlastní cestou. Podle oficiálních release notes projekt podporu Pixelů dál udržuje, ale každá další generace hardwaru může znamenat další práci.
Druhý problém je závažnější. Pixel 11 podle vývojářů nesplňuje všechny bezpečnostní požadavky GrapheneOS. Konkrétně jde o nedostatečnou podporu hardwarového tagování paměti ARM (MTE) v softwaru a firmwaru a podle vývojářů zřejmě i o omezení samotného hardwaru. MTE je technologie, kterou GrapheneOS považuje za důležitou pro ochranu před celými třídami paměťových zranitelností. Projekt na svém fóru uvedl, že podporu Pixelu 11 nedokázal dokončit a zvažoval přesun části vývojových kapacit jinam. Současně ale dál podporuje starší generace Pixelů; problém se tedy týká konkrétně nové generace, nikoli Pixelů jako celku.
Proč právě Motorola Signature 27
Motorola a GrapheneOS Foundation oznámily dlouhodobé partnerství na veletrhu MWC 2026. Signature 27 má být prvním výsledkem této spolupráce. Oficiální účet GrapheneOS na síti X potvrdil, že právě tento model bude prvním podporovaným telefonem mimo Pixel.
Co Signature 27 nabízí:
- Procesor: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6; podle GrapheneOS mohou novější vlajkové čipy Snapdragon nabídnout vhodnější bezpečnostní vlastnosti a lepší izolaci jednotlivých komponent
- Aktualizace: sedm aktualizací systému a až sedm let bezpečnostních záplat
- MTE: u budoucích Snapdragonů projekt počítá s vyzrálejší podporou hardwarového tagování paměti
- Firmware: Motorola má dodat firmware a ovladače ve formátu, který má být pro vývoj GrapheneOS lépe použitelný než současný model u Pixelů
Zároveň projekt přiznává, že bude obtížné nabídnout bezpečnostní prvek přímo srovnatelný s čipy Titan M2/M3 v Pixelech. Detailní matice funkcí pro Signature 27 zatím chybí. Podle vyjádření na fóru GrapheneOS by ale po prvním podporovaném modelu mělo být snazší přidat další vlajkové Motoroly, včetně řad Razr Fold a Razr Ultra.
Dostupnost v Česku
Motorola už provozuje českou stránku pro Signature 27 s formulářem pro zájemce. Globálně se počítá s dostupností v roce 2026, český náhled na Alza.cz ale uvádí, že na finální cenu a termín prodeje se teprve čeká.
Kdo chce GrapheneOS dnes, stále potřebuje podporovaný Pixel. Projekt doporučuje koupit podporované zařízení a systém si nainstalovat sám přes oficiální webový instalátor; třetí strany prodávající telefony s předinstalovaným GrapheneOS vývojáři nedoporučují. U Motoroly bude instalace záviset také na možnosti odemknout bootloader konkrétní varianty. Motorola u řady novějších zařízení odemčení bootloaderu umožňuje, ale upozorňuje na jeho dopady na záruku a další omezení.
Není to rozchod, je to pojistka
Pixely z ekosystému GrapheneOS nemizí. Projekt je dál podporuje a počítá i s podporou budoucích generací. Motorola ale poprvé nabízí alternativu a zároveň možnost snížit závislost projektu na jediném výrobci hardwaru. Pro uživatele, kteří chtějí GrapheneOS, tak jde o významnou změnu v dosavadním modelu podpory.
Jeden telefon navíc v seznamu podporovaných zařízení nezní revolučně. Ale pro projekt, který dlouhodobě fungoval výhradně na hardwaru jedné firmy, představuje první oficiálně podporovaný telefon jiného výrobce důležitý krok.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman