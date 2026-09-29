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Motorola dostane alternativní operační systém dříve známý z Pixelů. Problémy donutily vývojáře změnit směr

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GrapheneOS, bezpečnostní systém dosud svázaný výhradně s telefony Google Pixel, poprvé míří na hardware jiné značky, Motorolu Signature 27.
Skládací telefon Motorola, Android

Skládací telefon Motorola, Android

Zdroj: Motorola
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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