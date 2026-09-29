Colours odhalily první hvězdu. Do Ostravy přijede Robbie Williams

Britský popový zpěvák Robbie Williams je prvním oznámeným interpretem pro 24. ročník festivalu Colours of Ostrava, který proběhne v areálu Dolních Vítkovic. Vystoupí hned první festivalový den - ve středu 21. července 2027.
„Robbie Williams je pro mě především persona. Je to člověk, kterého znáte, i když třeba nejste jeho fanouškem. Za více než tři desetiletí dokázal zůstat relevantní, měnit se, překvapovat a přitom si zachovat vlastní tvář. A právě takové osobnosti chceme na Colours přivážet. Umělce, kteří mají za sebou silný příběh, velké písně a zároveň dokážou vytvořit okamžik, který si člověk zapamatuje i dlouho po skončení koncertu,“ uvedl umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
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Williams se na hudební scéně pohybuje od roku 1990. Tehdy jako šestnáctiletý nastoupil do boybandu Take That. Po pěti letech kapelu opustil a hned jeho sólový debut Life Thru A Lens z roku 1997 přinesl hity jako Angels nebo Let Me Entertain You a Williams se postupně stal jednou z největších hvězd britské popové hudby. „Má na kontě třináct studiových alb, šestnáct britských albových jedniček, rekordních osmnáct Brit Awards a stovky vyprodaných koncertů,“ připomněl mluvčí festivalu Ondřej Bambas.
Robbie Williams vystoupil v Česku naposledy loni v pražské O2 aréně. V Ostravě ale půjde o jeho českou festivalovou premiéru. „Jeho živá vystoupení dlouhodobě stojí na kombinaci hudebního programu, energie, humoru, nadhledu a přímého kontaktu s publikem. Jedním z vrcholů jeho koncertní kariéry byly například tři vyprodané koncerty v Knebworthu v roce 2003, které během jediného víkendu navštívilo 375 tisíc lidí. O tři roky později pak jeho turné Close Encounters vytvořilo rekord v počtu vstupenek prodaných během jediného dne,“ doplnil mluvčí.
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„Robbieho charisma se vám zaryje pod kůži od první vteřiny, kdy se objeví na pódiu v záři reflektorů. Na jeho koncert jsem šel v pozici absolutního nefanouška. Po devadesáti minutách jsem ale odcházel jako podporovatel a jeho show doporučuji všem svým známým,“ dodal Košťálek.
Vstupenky na příští ročník festivalu jsou již v prodeji. Klasické čtyřdenní vstupné aktuálně vyjde na 4 190 korun. Aktuální informace o vstupenkách a dalším programu jsou k dispozici na webových stránkách festivalu.