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Colours odhalily první hvězdu. Do Ostravy přijede Robbie Williams

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Festival Colours of Ostrava představil prvního interpreta, který příští rok zavítá do Dolních Vítkovic. Je jím britský zpěvák Robbie Williams, který se na české festivalové scéně představí poprvé. Představí své nejnovější album Britpop, ale nabídne i další hity ze své více než třicetileté kariéry.
Colours odhalily první hvězdu. Do Ostravy přijede Robbie Williams

Colours odhalily první hvězdu. Do Ostravy přijede Robbie Williams

Zdroj: Jason Hetherington
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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