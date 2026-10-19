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Obyčejný ručník dokáže výrazně urychlit sušení vypraného prádla. Jednoduchý postup ušetří čas i práci

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Šetřete si své peníze na horší časy nebo důležitější věci a nekupujte si domů sušičku. Usušit prádlo totiž můžete rychle i v zimě, aniž byste doma měli toto zařízení.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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