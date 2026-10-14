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Obří boom seniorského studia v Liberci. Univerzitu studuje 1 100 studentů 50+

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Univerzita třetího věku (U3V) pro studující 50+ poprvé za téměř 30 let své existence pod hlavičkou Technické univerzity v Liberci pokořila hranici 1 000 zapsaných posluchaček a posluchačů, a to o parník: v tomto semestru ji studuje 1 106 seniorů a seniorek.
Obří boom seniorského studia v Liberci. Univerzitu studuje 1 100 studentů 50+

Obří boom seniorského studia v Liberci. Univerzitu studuje 1 100 studentů 50+

Zdroj: TUL, U3V TUL
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 13:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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