Univerzita třetího věku (U3V) pro studující 50+ poprvé za téměř 30 let své existence pod hlavičkou Technické univerzity v Liberci pokořila hranici 1 000 zapsaných posluchaček a posluchačů, a to o parník: v tomto semestru ji studuje 1 106 seniorů a seniorek.
Obří boom seniorského studia v Liberci. Univerzitu studuje 1 100 studentů 50+
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