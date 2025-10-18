Nový hit mezi seniorkami v roce 2025: tento účes omladí víc než plastika

Nový hit mezi seniorkami v roce 2025: tento účes omladí víc než plastikaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nový hit mezi seniorkami v roce 2025: tento účes omladí víc než plastikaZdroj: -
Článek byl poprvé publikován 18.10.2025 04:18
Poslední aktualizace: 26.10.2026 10:31
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč se vlasy s věkem mění a potřebují jiný střih než ve třiceti
Vlasy se během života nemění jen tím, že šedivějí. S věkem se postupně proměňuje také samotný vlasový folikul a kvalita vlasového vlákna. U řady lidí klesá hustota vlasů a jednotlivé vlasy mohou být tenčí, sušší a náchylnější k lámání.
Výzkumy ukazují, že průměr vlasu se během života mění a ve vyšším věku má tendenci klesat. Současně se může zkracovat nebo měnit růstová fáze vlasového cyklu, takže výsledný účes působí méně hustě, i když člověk vlasy stále pravidelně obnovuje.
Proto může stejný střih v šedesáti působit úplně jinak než ve třiceti. U jemnějších vlasů často pomůže tvar, který nevytváří zbytečnou hmotnost v délkách a dovolí vlasům získat více objemu u kořínků. Nejde tedy jen o módu nebo snahu „omládnout“, ale také o přizpůsobení účesu tomu, jak se struktura vlasů přirozeně mění.
Zdroje:
- National Library of Medicine – Hair Aging in Different Races and Ethnicities https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7869811/
- National Library of Medicine – Hair Aging Revisited https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13237363/
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