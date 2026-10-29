Mini koňakové špičky jsou elegantní cukrářský zákusek, který si můžete připravit i doma

Kdykoliv se v naší rodině chystá
sváteční posezení nebo chci prostě svým chlapům (manželovi a vnoučkovi) udělat tu největší radost, moje volba je naprosto jasná. Domácí mini patří u nás doma k naprostým koňakové špičky favoritům a mizí z podnosu tak rychle, že je musím doslova schovávat. Dříve jsem z nich měla obrovský respekt a přišly mi jako vrchol cukrářského umění, ale jakmile přijdete na správný grif se zdobicím sáčkem a speciální špičkou, zjišťujete, že je to neuvěřitelně zábavné kouzlení. Ta kombinace pařížského kakaového krému, křupavé piškotové podložky, lahodného a sametové vaječného koňaku čokoládové polevy je prostě neodolatelná.
Největší kouzlo spočívá v neuvěřitelně jemném
likérovém středu, který se po zakousnutí rozlije na jazyku. Pro vnoučka samozřejmě dělám speciální nealkoholickou verzi s hustým vanilkovým či pudinkovým krémem nebo nealko koňakem, zatímco pro manžela plním špičky poctivým hustým vaječným likérem s kapkou rumu. Když pak upečené a ztuhlé špičky namáčíte do lesklé čokoládové polevy, vytvoříte malé elegantní jako z té nejlepší prvorepublikové cukrárny. dezerty
Můj tip zní: Než začnete vyšlehané kakaové duté špičky plnit vaječným likérem, nechte nastříkané krémy na piškotech v chladničce nebo na chvíli v mrazáku opravdu důkladně ztuhnout; kakaový krém tak při nalévání tekuté náplně pevně udrží tvar a likér vám nikde neproteče. Recept na koňakové špičky s pařížským krémem a vaječným likérem
Celkový čas přípravy bez chladnutí: 70 minut Ingredience potřebné k přípravě
Piškotový základ: 30 dětských nebo cukrářských piškotů (kulatých)
Pařížský kakaový krém: 200 ml smetany ke šlehání (obsah tuku alespoň 33 %) 150 g cukru krupice 50 g holandského kakaa 250 g změklého másla
Likérová náplň: 150 ml hustého vaječného koňaku (pro dospělé) 100 ml hustého vanilkového pudinku nebo nealko likéru (pro děti)
Čokoládová poleva: 200 g kvalitní hořké čokolády (50–70% obsahu kakaa) 80 g 100% pokrmového tuku (nebo kakaového másla) Postup při přípravě mini koňakových špiček
1. Do kastrůlku nalejte smetanu ke šlehání, přisypejte cukr krupici, holandské kakao, přiveďte k varu a
za stálého míchání vařte přibližně 3 minuty do hladka.
2. Uvařený kakaový základ sundejte z plotny a
nechte ho zcela vychladnout na pokojovou teplotu.
3. Do mísy vložte na kousky nakrájené změklé máslo a
pomocí elektrického šlehače ho postupně vyšlehejte s vychladlým kakaovým základem v hladký a nadýchaný krém.
3. Připravte si zdobicí sáček opatřený speciální dvojitou špičkou na koňakové špičky (s vnitřním trnem) a naplňte ho vyšlehaným kakaovým krémem.
4. Na pečicí papír naskládejte kulaté piškoty s dostatečnými rozestupy.
5. Kolem středu každého piškotu
stříkejte krouživým pohybem směrem nahoru duté kakaové komínky s volným vnitřním prostředkem.
6. Naskládané vytvarované komínky i s plechem
vložte do chladničky na minimálně 60 minut důkladně ztuhnout.
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7. Do pevně ztuhlých kakaových komínků
opatrně nalejte líkovou náplň z vaječného koňaku těsně pod horní okraj.
8. Zbylým kakaovým krémem ve zdobicím sáčku
špičky na samém vrchu neprodyšně uzavřete malým krémovým víčkem.
9. Naplněné a uzavřené špičky
vložte znovu na 20 minut do chladničky nebo mrazáku, aby vrchní víčko pevně ztuhlo.
10. Ve vodní lázni
rozpusťte hořkou čokoládu s pokrmovým tukem a vymíchejte lesklou, hladkou polevu.
11. Rozpustěnou polevu přelijte do užší hluboké skleničky, každou ztuhlou špičku opatrně uchopte za spodní piškot a
rychle ji celou ponořte do čokoládové polevy.
12. Odkapané mini koňakové špičky naskládejte na plech s pečicím papírem a
nechte je v chladu zcela ztuhnout před podáváním. Foto: Cooky.cz, sladcí prcci, kteří potěší všechny mlsné jazýčky Tipy redakce: Příprava krému den předem: Kakaový svařený základ se smetanou a cukrem můžete připravit večer předem a nechat přes noc v lednici, díky čemuž se s máslem vyšlehá do absolutně stabilního krému. Speciální špička je klíčem k úspěchu: Pro dokonalý tvar bez stékání si pořiďte kovovou dvojitou cukrářskou špičku určenou přímo na koňakové špičky, která vytváří vnitřní dutinku zcela sama. Rychlé namáčení v polevě: Poleva na máčení nesmí být horká, ale pouze vlažná a plynulá; rychlé ponoření zaručí, že se kakaový krém pod teplou čokoládou nerozteče. Nealkoholická varianta pro děti: Vaječný koňak pro nejmenší členy rodiny snadno nahradíte uvařeným hustým vanilkovým pudinkem zjemněným máslem nebo dětským nealkoholickým vaječným nápojem. Skladování v chladničce: Hotové špičky uchovávejte vždy v uzavíratelné krabici v chladu, kde vydrží perfektně křehké a lahodné po dobu až jednoho týdne.
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