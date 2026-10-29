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Kolegyně nevěřila, že tuhle bábovku peču v hrnku. V práci zmizela do svačiny a recept jsem posílala do skupiny

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Bábovka má v české kuchyni pověst nedělního moučníku. Patří k ní forma, vyhřátá trouba a skoro hodina čekání u sklíčka. Proto zaskočí každého, kdo poprvé uvidí, jak se v obyčejném...
Kolegyně nevěřila, že tuhle bábovku peču v hrnku. V práci zmizela do svačiny a recept jsem posílala do skupiny

Kolegyně nevěřila, že tuhle bábovku peču v hrnku. V práci zmizela do svačiny a recept jsem posílala do skupiny

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 03:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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