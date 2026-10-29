Kolegyně nevěřila, že tuhle bábovku peču v hrnku. V práci zmizela do svačiny a recept jsem posílala do skupiny

Bábovka má v české kuchyni pověst nedělního moučníku. Patří k ní forma, vyhřátá trouba a skoro hodina čekání u sklíčka. Proto zaskočí každého, kdo poprvé uvidí, jak se v obyčejném hrnku během pár minut zvedá kakaové těsto. Postačí k tomu mikrovlnka ve firemní kuchyňce a suroviny, které má doma skoro každý. Kdo ji poprvé upeče v práci, sklidí nejdřív nedůvěřivé pohledy kolegyň a hned potom otázky na recept.
Sedm surovin a jedna lžíce na všechno
Na jeden hrnek se nic neváží, téměř všechno se odměřuje polévkovou lžící. Do těsta jdou:
čtyři lžíce hladké mouky, tři až čtyři lžíce cukru, dvě lžíce kakaa nebo Granka, tři lžíce oleje, tři lžíce mléka, jedno vejce, zhruba půl lžičky kypřicího prášku. Přečtěte si také: Ani olej, ani sádlo. Bramborák se nikdy nepřipálí, když pánev před smažením potřete 1 věcí z lednice
Suché suroviny se vyplatí nejdřív promíchat zvlášť a teprve potom k nim přilít tekuté. Mouka by se jinak v těstě schovávala v hrudkách, které se při tak krátkém pečení už nerozptýlí. Odměřování v kancelářské kuchyňce se dá zkrátit. Stačí mít v zásuvce stolu dózu s víčkem, ve které čeká suchá směs namíchaná doma, a u mikrovlnky ji jen spojit s tekutými surovinami a vejcem.
Hrnek rozhoduje víc, než se zdá
V mikrovlnce se těsto vytáhne vysoko nad původní hladinu, klidně na dvojnásobek i víc, a jakmile pečení skončí, zase se o kus propadne. Šálek na espresso tedy nestačí. Recepty počítají s hrnkem kolem půl litru. V menším hrozí, že nakynuté těsto přeteče. Hrnek naplňte těstem nanejvýš do poloviny, jinak část bábovky skončí na otočném talíři.
Vnitřek hrnku před nalitím těsta vytřete olejem a vysypte moukou, stejně jako velkou bábovkovou formu.
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Pozor také na zdobení hrnku. Zlatý proužek nebo kovový potisk se v mikrovlnce zahřívá tolik, že může porcelán poškodit, a tenký kov s ostrými hranami dokáže i jiskřit. Na hrnkovou bábovku proto sáhněte po obyčejném keramickém hrnku bez kovových ozdob.
Do mikrovlnky patří obyčejný keramický hrnek bez zlatého proužku a kovového potisku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co sledovat Vhodný hrnek Nevhodný hrnek Velikost kolem půl litru menší hrnek nebo šálek na espresso Naplnění těstem nanejvýš do poloviny víc než do poloviny, bábovka přeteče přes okraj Zdobení obyčejný keramický hrnek bez kovových ozdob zlatý proužek nebo kovový potisk, který může porcelán poškodit Tuhou bábovku mají na svědomí čas i vejce
Nejčastější zklamání vypadá pořád stejně. Bábovka krásně nakyne, ale po vychladnutí je tuhá a připomíná spíš houbičku na nádobí. Ve většině případů jde o přepečení. Malá dávka těsta se v mikrovlnce upeče velmi rychle a stačí ji nechat uvnitř o chvilku déle, aby střídka ztuhla.
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Na plný výkon se bábovka obvykle peče dvě a půl až tři a půl minuty. Silnější mikrovlnka ji zvládne rychleji, slabší potřebuje déle. Napoprvé proto nastavte kratší čas a bábovku pak dopékejte po 10 až 20 sekundách. Hotovou bábovku prozradí špejle, která po vytažení zůstane čistá. Vršek by měl na dotek držet tvar a nelepit se. Střed smí zůstat o něco měkčí, horký hrnek ho během chvilky dopeče.
Svůj podíl na gumové struktuře může mít i vejce. Cukrářka Odette D’Aniello z pekárny Dragonfly Cakes pro web Food Republic vysvětlila, že se vejce v prudkém teple mikrovlnky sráží téměř okamžitě a v tak malé dávce těsta ho bývá zbytečně moc. Navrhuje ho nahradit troškou mléka, lžící jogurtu nebo rozmačkaným banánem. Bábovka pak vyjde hutnější a vláčnější, zatímco s vejcem bývá nadýchanější.
Jak ji podávat, aby v kanceláři zmizela
Hrnek bude po vytažení hodně horký, proto ho berte za ucho nebo přes utěrku. Bábovku pak nechte minutu až dvě odpočinout. Potom ji můžete vyklopit na talířek nebo ji jíst lžičkou rovnou z hrnku. Poprášení moučkovým cukrem nebo pár kousků čerstvého ovoce jí dodá sváteční vzhled.
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Pečte ji až ve chvíli, kdy na ni dostanete chuť. Kousek odložený na odpoledne ztratí vláčnost a další ohřátí v mikrovlnce ho ještě víc ztvrdí. Jeden hrnek je hotový za pár minut, takže si každý zájemce snadno upeče vlastní. Celý recept se navíc vejde do jediné zprávy ve firemním chatu.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/recept/babovka-v-hrnku, https://www.vareni.cz/recepty/babovka-z-hrnku/, https://www.foodrepublic.com/1846583/ingredient-to-skip-chocolate-mug-cake-egg, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/babovka-z-mikrovlnky.html, https://culinto.cz/recepty/mala-babovka-do-hrnku-3294, https://www.samsung.com/in/support/home-appliances/is-it-safe-to-put-metal-in-microwave-oven/, https://www.mcgill.ca/oss/node/7011, https://bechermarket.cz/hubnuti/babovka-v-hrnku-recept-do-mikrovlnky/, https://www.toprecepty.cz/recept/50117-babovka-do-hrnecku-hotova-za-2-5-minuty/, https://ndfb.org/on-your-table/recipes-old/cake-in-cup/, https://reluctantgourmet.com/cake-in-a-cup-recipe/