Nezavírejme oči před drogovou prevencí, říká místostarostka Lenka Vedralová

Seminář v PSP ČR na téma „Nové trendy v bezpečnosti měst“ ukázal, že prevence závislostí je dnes stejně důležitá jako moderní kamerové systémy. Místostarostka Prahy 12 Lenka Vedralová proto představila úspěšný projekt se zástupci organizace Drop In zaměřený na pomoc lidem se závislostí. Odvaha k nepopulárnímu řešení na Praze 12
Problematika uživatelů návykových látek ve městech je pro řadu politiků tabu. Místostarostka MČ Praha 12 Lenka Vedralová však na semináři v PSP ČR dokázala, že otevřený přístup přináší konkrétní výsledky. V této souvislosti popsala svou zkušenost s vybudováním adiktologického centra ve spolupráci se střediskem Drop In. Ačkoliv jejich společný projekt provázela zpočátku nelibost veřejnosti, díky vytrvalé práci se podařilo situaci stabilizovat a obyvatelé Prahy 12 dnes centrum aktivně podporují. Zapojení Prahy 12 ocenili i odborníci z praxe. Vedoucí lékař střediska Drop In Jiří Presl uvedl, že principy Harm Reduction (snižování rizik) chránící společnost před šířením infekcí i kriminalitou se na Praze 12 osvědčily právě díky politické odvaze. „Díky paní Vedralové jsme byli osloveni k vybudování adiktologického centra na Praze 12 – to se podařilo a dnes všechny tyto obory slouží v protidrogové činnosti,“ potvrdil Jiří Presl. Terénní pracovník Martin Kocián dodal, že lidé bez domova a lidé užívající návykové látky nezmizí pouze tím, že se přesunou jinam: „Místo zavírání center kvituji podporu od paní Vedralové, která se na toto téma chce dále zaměřit.“ [caption id="attachment_456248" align="aligncenter" width="700"]
Zdroj: archiv redakce[/caption] Systémová prevence pro děti a mládež chybí
Prostředky vložené do prevence mohou státu i obcím přinášet výrazné úspory. Vedralová však ve svém příspěvku varovala před podceňováním situace ze strany hlavního města Prahy. „Náklady na primární prevenci jsou aktuálně 28 milionů korun na rok pro celou Prahu. Aby primární prevence fungovala, jak má, zejména u dětí, Praha by měla investovat 82 milionů. Nejde přitom o nijak vysokou částku, ale Praha vynakládané finance i tak dlouhodobě snižuje. Přitom přibývá dětí, které užívají návykové látky,“ apelovala Vedralová. Podporu těmto aktivitám vyjádřil i poslanec Robert Králíček, pod jehož záštitou se seminář konal. Králíček připomněl, že prevence kriminality a závislostí je jedním z nejzásadnějších pilířů městské bezpečnosti. „Je důležité hledat prostor pro sdílení dobré praxe na úrovni měst a obcí,“ uvedl s tím, že řešení vyžaduje úzké propojení samosprávy s policií a neziskovým sektorem. Praktické fungování v terénu následně přiblížil Martin Titman z Nízkoprahového střediska Drop In, které ročně zaznamená přes 20 tisíc kontaktů. Důležité je podle něho přistupovat k lidem, kteří se rozhodli vyhledat pomoc s respektem: „Když k nám někdo přijde, chováme se k němu s respektem a neskáčeme do žádného extrému – nevyhazujeme ho, ale ani přehnaně neopečováváme. Zeptáme se ho prostě: ‚Potřebujete něco?‘“ popsal Titman. [caption id="attachment_456250" align="aligncenter" width="640"]
Zdroj: archiv redakce[/caption] Bezpečnost obcí od technologií po sociální práci
Seminář rovněž nabídl přehled moderních nástrojů, které obce mohou využívat pro zvýšení bezpečí občanů. Zástupci Policie ČR ukázali mapování kriminality v reálném čase, zatímco zástupci Plzně představili monitoring městského prostoru pomocí dronů. Zástupce Ministerstva vnitra Filip Říha vysvětlil koncept Security by Design a popsal metodiky ochrany veřejných prostranství. Seminář v PSP ČR ukázal, že rozvoj městské bezpečnosti nestojí jen na kamerových systémech, ale také na spolupráci a odvaze samospráv otevírat citlivá téma z terénu. Aby byly ulice bezpečnější, je třeba propojovat prevenci, státní složky a lokální projekty. Odhodlání pokračovat v této cestě shrnula Lenka Vedralová: „Drogová politika není disciplína, které by se politici věnovali, protože je nepopulární. Já se k ní ale hrdě hlásím.“