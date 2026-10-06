Nepečená malinová roláda: Svěží vrstvený dezert, který vypadá slavnostně a zvládnete ho snadno

Nepečených sladkostí mám v sešitě docela dost, jen tahle roláda mi dlouho unikala. Narazila jsem na ni až nedávno a od té doby po prvním vyzkoušení v podstatě vyhlížím maliny. S čerstvými je totiž nejlepší. Vrstvená roláda stojí na cukrářských piškotech, jemném vanilkovém krému a ovocné malinové vrstvě zahuštěné škrobem. Není to ten typ zákusku, který by vypadal jako z cukrářské vitríny do posledního milimetru. Na talíři ale funguje výborně. A doma po něm obvykle nezůstane skoro nic.
Na tomhle receptu je příjemné hlavně to, že se nepeče žádný
piškotový plát a člověk pak nemusí s napětím sledovat, jestli při rolování nepraskne. Tady se prostě skládá do formy. Jedna vrstva, druhá, třetí, pak lednice. Nejlepší chuť dávají , protože mají dost kyselosti na to, aby srovnaly sladší maliny pudinkový krém. Když nejsou čerstvé, sáhnu po mražených. V téhle roládě se úplně v pohodě ztratí, v dobrém smyslu.
Můj tip: Piškoty v mléce jen rychle otočte. Žádné dlouhé namáčení. Když se napijí moc, udělají mazlavou vrstvu a roláda se pak při krájení zbytečně trhá. Recept na nepečenou vrstvenou roládu s malinami
Doba přípravy: 35 minut Doba chlazení: alespoň 6 hodin Počet porcí: 8-10 kusů Ingredience, které budeme potřebovat
Malinová vrstva: 200 ml malin 200 ml vody 3-4 lžíce bramborového škrobu 3 lžíce cukru 2 lžíce vody na rozmíchání škrobu
Vanilkový krém: 300-400 ml mléka 3 balení vanilkového pudinku v prášku 3-4 lžíce cukru 2 lžíce másla 200 ml smetany ke šlehání
Sestavení: 1 balení cukrářských piškotů 150 ml mléka na namáčení piškotů 100-150 g čerstvých malin na doplnění, podle chuti Postup přípravy nepečené malinové rolády
1. Připravte si formu. Dobře se hodí srnčí hřbet nebo menší chlebíčková forma. Vyložte ji potravinářskou fólií tak, aby přes okraje zůstaly delší kusy. Později jimi dezert jednoduše překryjete.
2. Do menšího kastrůlku dejte 200 ml malin a 200 ml vody. Přiveďte k varu a nechte pár minut probublat, jen aby maliny změkly a pustily šťávu.
3. V hrnečku rozmíchejte škrob, cukr a 2 lžíce vody na hladkou kašičku. Přilijte ji k horkým malinám, dobře promíchejte a ještě krátce povařte. Jakmile malinová vrstva zhoustne, sundejte kastrůlek z plotny. Nechte ji vychladnout aspoň do vlažna.
4. V druhém hrnci rozmíchejte v mléce vanilkové pudinky a cukr. Uvařte hustý pudink. Do ještě horkého pudinku vmíchejte máslo a míchejte, dokud se celé nerozpustí. Pudink nechte vychladnout
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5. Občas ho promíchejte, protože škraloup se potom v krému rozbíjí špatně a umí tam zůstat v malých kouscích. Mezitím vyšlehejte smetanu ke šlehání dotuha.
6. Do vychladlého pudinku opatrně vmíchejte, případně krátce zašlehejte ušlehanou smetanu. Krém se tím odlehčí, nebude tak hutný, ale po odležení si pořád udrží tvar.
7. Cukrářské piškoty namáčejte v mléce opravdu jen zlehka a skládejte je na dno formy jako první vrstvu. Mezer se snažte nechat co nejméně, po vyklopení se vám to vrátí v pevnějších řezech.
8. Na piškoty rozetřete část vanilkového krému. Přidejte několik lžic malinové vrstvy a pokud máte, i pár celých malin. Na to položte další řadu krátce namočených piškotů.
9. Vrstvy dál střídejte: piškoty, krém a maliny. Tak spotřebujete připravené suroviny. Nahoru můžete dát piškoty, nebo jen tenkou vrstvu krému. Záleží na tom, jak chcete roládu po vyklopení upravit.
10. Povrch zakryjte přesahem fólie a formu dejte minimálně na 6 hodin do lednice. U nás se nejvíc osvědčilo nechat ji tam přes noc. Piškoty změknou, vrstvy se propojí a druhý den se dezert krájí podstatně jistěji.
11. Ztuhlou roládu opatrně vyklopte, stáhněte fólii a krájejte ostrým nožem. Podávejte dobře vychlazenou, ideálně s několika čerstvými malinami navrch. V lednici vydrží asi 2 dny, i když doma jsme se k poctivému testu trvanlivosti zatím nikdy nedostali. Foto: Cooky.cz, Roládu podávejte dobře vychlazenou. Tipy a rady redakce na závěr k nepečené roládě Jestli chcete malinovou chuť trochu zvýraznit, přidejte do ovocné vrstvy pár kapek citronové šťávy. Krém musí být před přidáním šlehačky opravdu studený. V teplém pudinku by šlehačka rychle povolila. Na krájení vezměte delší ostrý nůž a mezi jednotlivými řezy ho otírejte. Řezy pak budou čistší a vrstvy se nebudou tolik rozmazávat. Když má dezert vypadat slavnostněji, potřu vršek tenkou vrstvou krému a posypu ho rozdrcenými piškoty nebo kokosem. U mražených malin se mi osvědčilo nechat je nejdřív trochu povolit a teprve potom je dát vařit. Nepustí najednou tolik zbytečné vody.
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