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Parkovací zóna Petrohrad se rozšíří o další placená místa v okolí obytných domů

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O další místa se rozšíří parkovací zóna v okolí obytných domů v plzeňské městské části Petrohrad. Nově bude do systému placeného stání zahrnuto přibližně 75 parkovacích míst ve dvou lokalitách – ve vnitrobloku za domy v Táborské a Koterovské ulici a v části Habrmannovy ulice.
Parkovací zóna Petrohrad se rozšíří o další placená místa v okolí obytných domů

Parkovací zóna Petrohrad se rozšíří o další placená místa v okolí obytných domů

Zdroj: Martin Pecuch
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 09:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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