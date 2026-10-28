Kominík prozradil: proč dávat do kamen slupky od brambor a jak často to dělat

Na kusu novin vedle kamen schne hromádka bramborových slupek. Někomu to připadá jako zbytečný nepořádek, jiní na tenhle zvyk nedají dopustit. Mezi lidmi, kteří topí dřevem, koluje rada o slupkách v ohni a často se vydává za fígl z kominické praxe. Co od ní můžete čekat a kde její účinek končí?
Jak slupky připravit, aby v kamnech jen nedoutnaly
Čerstvé slupky obsahují hodně vody, a proto je musíte nejdřív usušit. Mokré by oheň zbytečně ochladily a místo čištění by v komíně spíš přibylo sazí. Postup vypadá takto:
Slupky rozprostřete v tenké vrstvě na staré noviny a nechte je zhruba dva dny proschnout na větraném místě, třeba ve spíži nebo v kůlně. Do studených kamen je nesypte. Slupky patří až do ohně, který už naplno hoří v dobře prohřátých kamnech. Pak do plamenů přihoďte hrst nebo dvě. Některé návody počítají se slupkami nejméně z deseti brambor. Přečtěte si také: Češi s plynovým kotlem dělají 1 chybu, kterou mají za úsporu. Protopí kvůli ní až o 4 500 Kč více
Zastánci metody vysvětlují její účinek škrobem. Ten má podle nich při spalování narušit povlak sazí a dehtu v komíně. Uvolněné nečistoty se pak sesypou k patě komína, kde je při úklidu snadno vyberete.
Čerstvé bramborové slupky je před přiložením do ohně potřeba nechat zhruba dva dny proschnout na novinách. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Každý týden, nebo jednou za měsíc?
Na otázku, jak často slupky pálit, nedávají návody jednotnou odpověď:
podle některých je dobré přikládat je aspoň jednou týdně; jiné doporučují jednou za měsíc; další radí pálit je několik dní po sobě předtím, než komín vymetete štětkou. Přečtěte si také: Tahle 1 věc v předsíni spotřebuje za rok víc proudu než pračka. Většina Čechů o ní vůbec neví
Pro běžnou domácnost je rozumné držet se střední cesty. Slupky z vaření se během pár dní nasbírají samy a sušení nedá žádnou práci. Velkou dávku naráz ale do ohně neházejte.
Co slupky v komíně skutečně udělají
Vědecké potvrzení, že slupky fungují, zatím chybí. Žádný z návodů navíc neuvádí, o kolik usazenin díky nim v komíně ubude. Magazín Habio k tomu dodává, že se po nich dehet v komíně jen trochu promění a jeho podstatná část zůstane na místě.
Kdo slupky do ohně přidává pravidelně, bývá s výsledkem spokojený. Vymetání štětkou ani roční kontrolu u kominíka ale slupky nenahradí, takže je berte nanejvýš jako drobný bonus k běžné údržbě.
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Hasiči i Ministerstvo životního prostředí opakují jednoduché pravidlo: topte jen palivem, pro které jsou kamna určená. Zbytky jídla a další bioodpad do topeniště nepatří, protože zvyšují riziko poškození kamen i komína. Pokud slupky přesto zkusíte, přidávejte je jen v malém množství do dobře hořícího ohně, držte se návodu výrobce kamen a nedělejte z topeniště kompost.
Opatrnost má svůj důvod. Hasiči v roce 2025 vyjížděli k téměř 1 300 požárům komínů a nejčastěji za nimi podle nich stálo vznícení sazí.
Méně sazí začíná u polena
Nejvíc usazenin přibývá, když v kamnech hoří oheň s nízkou teplotou. Chladnější kouř na stěnách komína kondenzuje a postupně z něj roste vrstva sazí a dehtu. Nejčastěji za tím stojí mokré dřevo nebo kamna, do kterých se nedostává dost vzduchu.
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Do kamen proto patří dřevo, které se sušilo nejméně dva roky na krytém místě a má vlhkost do 20 procent. Neméně důležitý je dostatek vzduchu v topeništi a topení podle pokynů výrobce.
Nejméně sazí v komíně vzniká při topení dřevem, které aspoň dva roky schlo pod střechou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co říká vyhláška a kdy volat kominíka
Vyhláška o čištění spalinových cest dává kamnům a kotlům na dřevo nebo uhlí s výkonem nejvýš 50 kW pevné lhůty. Kdo v nich topí po celý rok, musí průduch vymést třikrát ročně, při topení jen během topné sezóny stačí dvě vymetání. Štětku můžete vzít do ruky sami, jednou ročně ale musí stav komína posoudit kominík.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Úkon Celoroční topení Sezónní topení Kdo ho provede Čištění (vymetání) komína třikrát ročně dvakrát ročně zvládnete sami Kontrola komína jednou za rok jednou za rok kominík Přečtěte si také: Končí vám smlouva na elektřinu? ČEZ, E.ON i PRE zdražily nové fixace i o 10 %
Narazíte-li při vymetání na tvrdou vrstvu dehtu, slupky nechte v kuchyni a obraťte se na kominíka. Na takovou krustu domácí štětka nestačí a hrozí, že se dehet při dalším topení vznítí. Pokud už saze v komíně hoří, přestaňte topit, volejte 150 nebo 112 a nikdy nehaste vodou, protože by komín mohl popraskat.
Zdroje: https://www.ceskestavby.cz/clanky/proc-kdy-a-jak-cistit-komin-kdo-jej-muze-cistit-a-jak-casto-musime-provadet-revize-27512.html, https://archiv.hzscr.gov.cz/clanek/topna-sezona-konci-v-roce-2025-pribylo-pozaru-kominu-i-topidel.aspx, https://www.habio.cz/magazin/dehet-v-komine, https://www.mzp.gov.cz/system/files/2025-05/Jakspravnetopit-2023.pdf, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/cisteni-kominu-bramborova-slupka-30000324.html, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-vycistit-komin/, https://www.centrum.cz/clanek/kbelik-bramborovych-slupek-v-krbu-vyzene-saze-z-komina-staci-je-48-hodin-susit-kominika-ale-nenahradi-304106, https://archiv.hzscr.gov.cz/clanek/komin-bez-sazi-dum-bez-rizika-topna-sezona-zacala.aspx, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34, https://www.drevostavitel.cz/clanek/prevence-pozaru-kominu
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