Hrnkový čokoládový zákusek s malinovým džemem a ganache je krásně vláčný a snadný na přípravu

Když přijde chuť na výrazně čokoládový moučník, ale nechce se vám stát půl dne u linky, tenhle zákusek se docela hodí. Je to spíš poctivý domácí řez ke kávě než cukrářská práce na efekt, ale na talíři obstojí bez debat. Díky oslazené kávě, slabé vrstvě malinového džemu a hladké čokoládové zůstává vláčný, dobře se krájí a bez problémů z něj uděláte i menší kousky pro návštěvu. ganache
Na podobných receptech je příjemné, že se kolem nich
nemusí dělat velká věda. Žádné dlouhé šlehání, žádné krémy skládané po vrstvách, žádné hlídání teploty jako u složitějších dezertů. Většina surovin skončí v jedné míse, promíchá se a hlavní práci převezme trouba. Po upečení už moučník potřebuje hlavně klid. Nejlepší bývá podle mě až druhý den, když se káva, džem i čokoládová vrstva trochu usadí v těstě.
Můj tip zní: Pokud máte po ruce malinový džem s pecičkami i hladší verzi, sáhla bych u tohohle zákusku spíš po hladkém. Lépe se roztírá, ganache na něm drží rovnoměrněji a při krájení se vrstvy tolik nehýbou. Proč právě čokoláda, káva a maliny fungují tak dobře
U
čokoládových moučníků někdy rozhodne maličkost, která na první pohled nevypadá důležitě. Tady je to kávové přelití. Korpus zvlhčí, ale nepřebije ho. Spíš vytáhne čokoládovou chuť o kousek výš. Podobné řezy se dělají různě, někdo používá kávu, jiný horkou vodu nebo víc smetany. Cíl je ale pořád stejný: dostat do těsta vláčnost bez složité přípravy. Recept na hrnkový čokoládový zákusek
Počet porcí: přibližně 20 menších kousků Ingredience pro přípravu
Korpus: 5 ks vajec 1 hrnek krystalového cukru 1 hrnek polohrubé mouky 1 hrnek Granka 1 hrnek oleje 1 balení prášku do pečiva
Přelití a potření: 1/2 hrnku uvařené oslazené kávy Nescafé 4 až 6 lžic malinového džemu
Čokoládová ganache: 250 ml smetany ke šlehání 200 g čokolády na vaření Postup přípravy vláčného čokoládového zákusku pomocí hrníčku
1. Připravte si plech a zapněte troubu. Nastavte ji na
180 °C. Plech vymažte tukem a vysypte moukou, případně ho vyložte pečicím papírem.
2. Do větší mísy dejte
vejce, krystalový cukr, polohrubou mouku, Granko, olej a prášek do pečiva. Všechno promíchejte na hladké těsto. Není nutné ho dlouho šlehat, stačí, když v něm nezůstanou suché hrudky mouky nebo Granka.
3. Těsto přelijte na připravený plech a stěrkou ho roztáhněte do rovnoměrné vrstvy. Když nebude na jednom konci vyšší než na druhém, propeče se korpus lépe.
4. Pečte v předehřáté troubě přibližně
35 až 45 minut. Špejle je pořád nejjistější kontrola: po zapíchnutí do středu by na ní nemělo zůstat syrové těsto. Pár vlhkých drobečků nevadí. Mezitím si uvařte oslazenou kávu
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5. Nejlépe funguje vlažná až teplá, ne úplně studená. Do čerstvě upečeného korpusu se pak vsakuje ochotněji.
6. Ještě teplý zákusek po vytažení z trouby rovnoměrně pokapejte
kávou. Nelijte ji na jedno místo, jinak se povrch zbytečně rozmáčí. Nechte korpus chvíli stát, aby se káva postupně vsákla.
7. Jakmile se káva ztratí v těstě, potřete celý povrch tenkou vrstvou
malinového džemu. Ovocná vrstva oddělí čokoládový korpus od polevy a chuťově mu dost pomůže.
8. Do menšího kastrůlku nalijte
smetanu ke šlehání a zahřejte ji. Přidejte nalámanou čokoládu na vaření a míchejte, dokud se nerozpustí. Směs nemá prudce vřít, stačí, aby byla hladká, lesklá a bez kousků čokolády.
9. Hotovou
ganache nalijte na džem a rozetřete ji až ke krajům. Pokud chcete uhlazenější povrch, pomůže nahřátá stěrka nebo širší nůž.
10. Zákusek nechte nejdřív vychladnout při pokojové teplotě, potom ho přesuňte na chladné místo alespoň na
8 až 10 hodin. Tady se spěch moc nevyplácí. Teprve po odležení řezy dobře drží a těsto je vláčné i uprostřed. Foto: Cooky.cz, Záuksek je možné udělat i ve formě dortu.
11. Před podáváním zákusek nakrájejte na menší kostky nebo obdélníky. Podávat se dá samotný, případně s trochou
šlehačky. V chladu vydrží bez potíží i do druhého dne; často je tehdy chuťově ještě o něco lepší. Rady a tipy redakce Pokud je malinový džem hodně tuhý, krátce ho promíchejte lžičkou. Bude poddajnější a při roztírání nepotrhá povrch korpusu. Na polevu můžete použít také kvalitnější hořkou čokoládu, pokud chcete výraznější chuť. Množství ale nechte podobné, aby ganache správně zpevnila. Krájejte až dobře vychlazený zákusek. Řezy budou čistší a čokoládová vrstva se nebude tolik lepit na nůž. Když má zákusek působit trochu slavnostněji, posypu ganache těsně před podáváním několika lyofilizovanými malinami. Zůstanou křupavé a nepustí do polevy vlhkost, což se u čerstvého ovoce někdy stane.
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