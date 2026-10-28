Winnipeg přišel o hvězdného brankáře, New Jersey vsadilo na Stanley Cup. Co skutečně stojí za výměnou Hellebuycka

Connor Hellebuyck se v úterý postavil do branky New Jersey Devils a hned vyhrál. Dallas Stars, kteří před zápasem drželi pětizápasovou vítěznou sérii, podlehli 1:5. Americký gólman zaznamenal 17 zákroků, v prvním utkání sezony působil klidně a jeho noví spoluhráči mu nabídli přesně takový zápas, jaký po dlouhé pauze potřeboval. Jenže výsledek samotný je v tomto případě skoro vedlejší. Mnohem zajímavější je, co musely dva kluby udělat, aby se Hellebuyck vůbec mohl objevit v dresu Devils.
Z vítěze individuálních trofejí se stal hráč mimo sestavu
Ještě nedávno byl Hellebuyck pro Winnipeg symbolem jistoty. V NHL vyhrál třikrát Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře a za sezonu 2024/25 získal také Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče soutěže. Jeho dlouhodobá výkonnost patřila k hlavním důvodům, proč si Jets mohli dovolit hrát ambiciózní hokej a pravidelně uvažovat o velkých cílech.
Minulá sezona ale nepřinesla pokračování úspěchu. Winnipeg se nedostal do play-off a Hellebuyck zaznamenal v 57 zápasech úspěšnost zákroků 89,5 procenta, nejnižší za svých jedenáct sezon v NHL. Z jednoho slabšího ročníku nelze udělat důkaz, že špičkový brankář definitivně ztratil úroveň. V kombinaci s jeho věkem, dlouhodobou smlouvou a neúspěchem týmu však bylo zřejmé, že další společné roky už nemusí být tak jednoduché jako ty předchozí.
Hellebuyck během léta požádal o výměnu. Na konci srpna to veřejně potvrdil a vysvětlil, že změnu považuje za nejlepší cestu pro sebe a svou rodinu. Když se v září nedostavil do tréninkového kempu, Winnipeg ho suspendoval. Dlouhé týdny tak jeden z nejlepších brankářů ligy nesoutěžil, přestože byl podle vlastních slov připravený hrát.
Důležité je odlišit fakta od domněnek. Víme, že chtěl odejít a že se s klubem nedohodl na pokračování. Bez dalších důkazů ale nemůžeme tvrdit, že důvodem byl konkrétní trenér, spoluhráči nebo jediný konflikt v kabině.
Proč New Jersey zaplatilo tak vysokou cenu
Dne 23. října Devils získali Hellebuycka výměnou za útočníky Dawsona Mercera a Nicka Bjugstada, brankáře Nica Dawse, práva na talentovaného Alexandera Commanda a dvě draftové volby — druhé kolo v roce 2029 a sedmé kolo v roce 2027.
To není obyčejná výměna náhradního gólmana. Mercer má za sebou tři sezony s alespoň dvaceti vstřelenými góly a je ve věku, kdy může být pro klub přínosem ještě řadu let. Command je perspektivní mladík, Daws představuje další brankářskou možnost. Winnipeg získal několik různých způsobů, jak přestavět mužstvo, které se dosud v důležitých chvílích tolik opíralo právě o Hellebuycka.
New Jersey naopak vsadilo na jasnou filozofii: jádro s Jackem Hughesem, Nicem Hischierem a dalšími výraznými hráči nechce jen slibovat budoucnost. Chce útočit na Stanley Cup teď. A klub, který věří svému útoku, může dojít k závěru, že nejdražší chybou by bylo promarnit silné roky mužstva s nejistotou v brankovišti.
Devils před výměnou vykazovali týmovou úspěšnost zákroků kolem 87,6 procenta. To je údaj, který sám o sobě nemusí všechno vysvětlovat — do brankářských statistik promlouvá i kvalita šancí, které obrana pouští. Pro vedení klubu je však pochopitelným argumentem, proč hledat rozdílové řešení.
Hellebuyck má navíc na smlouvě ještě pět sezon s průměrnou roční hodnotou 8,5 milionu dolarů pro platový strop. New Jersey tedy nekoupilo krátkodobou výpomoc, ale dlouhodobý závazek. Právě v tom spočívá riziko: třiatřicetiletý brankář může mužstvu otevřít cestu k úspěchu, zároveň ale bude potřeba zvládnout i jeho pozdější sportovní stárnutí.
Winnipeg nedostal jiného Hellebuycka. Dostal možnost rozložit riziko
Výměny tohoto typu se špatně hodnotí pouhým porovnáním počtu jmen. Jednu hvězdu nelze mechanicky převést na čtyři hráče a dva výběry v draftu. Winnipeg se ale ocitl v situaci, kdy se jeho klíčový brankář nechtěl vrátit. Udržovat suspendovaného hráče by týmu samo o sobě žádné body nepřinášelo.
Jets se proto rozhodli vyměnit individuální kvalitu za širší soubor aktiv. Mercer může pomáhat okamžitě, Daws rozšiřuje brankářské možnosti a Command s draftovými volbami představují sázku na další roky. Zda šlo o dobrou cenu, ukáže teprve jejich skutečná výkonnost. Jisté ale je, že Winnipeg získal víc než jen jednorázovou náhradu za gólmana, kterého ztratil.
Premiéra v Dallasu ukázala jednu důležitou věc
Hellebuyck proti Stars nepředvedl čtyřicetizákrokové představení. New Jersey mu dalo možnost rozehrát se v zápase, který jeho spoluhráči kontrolovali. Nico Hischier vstřelil dva góly, Jack a Luke Hughesovi přidali po gólu a asistenci. Dallas po pěti výhrách za sebou neměl odpověď.
Pro Devils je to dobrý začátek, ne definitivní potvrzení, že vyhráli celou výměnu. Hellebuyck se musí vrátit do soutěžního rytmu a teprve těžší večery ukážou, zda dokáže mužstvo vytáhnout v utkáních, kdy útok nebude tak produktivní.
Zajímavější test čeká také Winnipeg. V úterý prohrál s Floridou 1:5 a jeho série bez výhry se protáhla na šest utkání. Není fér tvrdit, že za každou porážku může odchod jednoho muže. Je ale oprávněné ptát se, jak dlouho se budou Jets učit fungovat bez brankáře, který dlouhé roky zakrýval část jejich nedostatků.
New Jersey vsadilo na okamžitou šanci vyhrát. Winnipeg na možnost vybudovat odolnější tým pro další období. Oba kluby teď budou muset dokázat, že jejich rozhodnutí obstojí i tehdy, až se přestane mluvit o úterní premiéře.
DALŠÍ NOVINKY Z NHL
Zdroje: Vše o sportu [1], NHL.com – Hellebuyck traded to Devils by Jets [2], NHL.com – Hellebuyck makes 17 saves in Devils debut [3], NHL.com – Hellebuyck does not report to camp [4], Sportsnet – Scout's Analysis: Hellebuyck trade [5].