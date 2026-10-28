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Winnipeg přišel o hvězdného brankáře, New Jersey vsadilo na Stanley Cup. Co skutečně stojí za výměnou Hellebuycka

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Connor Hellebuyck ještě před několika týdny odmítl nastoupit do přípravy Winnipegu. Jets ho suspendovali, nakonec ho vyměnili a americký brankář teď při premiéře za New Jersey pomohl porazit Dallas 5:1. Za tímhle výsledkem se ovšem skrývá mnohem větší příběh: proč se jeden klub musel rozloučit s trojnásobným držitelem Vezinovy trofeje a proč druhý obětoval několik hráčů i draftové volby za třiatřicetiletého gólmana.
Connor Hellebuyck

Connor Hellebuyck

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 28.10.2026 09:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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