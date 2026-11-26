Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl kritiku Evropského parlamentu, který ve středu v rezoluci vyzval českou vládu, aby při změně financování České televize a Českého rozhlasu zajistila jejich nezávislost a stabilní příjmy. I další vládní politici dokument odmítli a označili ho za zásah do vnitřních záležitostí Česka.
„Ty jejich nesmysly já nepotřebuji komentovat,“ řekl Babiš novinářům před odletem do Bruselu, kde se účastní summitu lídrů EU.
Čeští europoslanci podle premiéra v Evropském parlamentu nedělají nic jiného než udávají vládu a jeho osobně a poškozují Českou republiku v zahraničí.
Evropský parlament kritizuje plány české vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. V přijaté rezoluci kabinet vyzývá, aby návrh zákona upravila.
Klempíř: Rezoluce vládě žádnou povinnost neukládá
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) uvedl, že rezoluce pro českou vládu nevytváří žádnou povinnost. Dokument označil za PR aktivitu europoslankyně Danuše Nerudové (STAN) a europoslance Tomáše Zdechovského(KDU-ČSL).
„Není to nic, čím bychom se měli tady ve Sněmovně řídit,“ řekl Klempíř.
Ministr zároveň připustil, že europoslanci mohli být podle něj ovlivněni argumenty české opozice. „Rozumím tomu, že když někdo je neznalý těch reálií, tak že tomu podlehne,“ uvedl.
Jde o zásah do vnitřních záležitostí, říká Nacher
Podobně se novinářům vyjádřil místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO). Rezoluci označil za zásah do vnitřních záležitostí Česka a za vlamování se do dveří u něčeho, co nehrozí.
Podle Nachera změny financování nezávislost České televize ani Českého rozhlasu neohrozí a nezvýší politický vliv na jejich práci. Evropský parlament podle něj nemá hlasovat o vnitřních rozhodnutích jednotlivých členských států.
Nacher také poukázal na to, že řada evropských zemí již koncesionářské poplatky nahradila jiným způsobem financování, včetně prostředků ze státního rozpočtu.
Vláda chce nejprve řešit evropská pravidla
Klempíř i Nacher uvedli, že vládní koalice se bude řídit evropským aktem o svobodě médií (EMFA). Jeho českým provedením se má Sněmovna začít zabývat na mimořádné schůzi do konce roku. Návrh na změnu financování ČT a ČRo by následně měl přijít na řadu ve druhém čtení v lednu.
Klempíř také uvedl, že při nedávném jednání s eurokomisařem Michaelem McGrathem dostal ujištění, že pokud bude nová úprava v souladu s evropskými pravidly pro transparentní a udržitelné financování, nebude ze strany Evropské unie důvod zasahovat.
Pokud EU dospěje k závěru, že změny financování České televize a Českého rozhlasu porušují evropské právo, může proti Česku zahájit řízení. Redakce Update EU vysvětluje, jaké kroky může EU podniknout.
Europoslanci chtějí záruky pro média
Rezoluce se zaměřuje především na plánované zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu.
Vládu poslanci vyzývají, aby zajistila dlouhodobě udržitelné a předvídatelné financování obou médií. Změny by podle nich měly být projednány s vedením ČT a ČRo, jejich zaměstnanci i odbory.
Součástí reformy mají být také účinné pojistky proti politickým zásahům do práce médií.
Dokument se vedle veřejnoprávních médií věnuje také střetu zájmů premiéra Babiše, útokům na novináře a podmínkám pro fungování občanské společnosti v Česku.