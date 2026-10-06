Nad Antarktidou se v září otevřela obří ozonová díra

Teploty ve stratosféře klesly pod -78 °C. Polární vír se roztočil s nebývalou silou. A chemie v ledových mracích dvacet kilometrů nad zemí začala psát příběh, který mnozí považovali za dávno uzavřený.
Čísla mluví za tisíc slov
Služba Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) zaznamenala 20. září 2026 rozlohu ozonové díry, která se vyšplhala na druhou největší hodnotu v historii satelitního měření. Větší byla jen v říjnu 2015, kdy dosáhla absolutního maxima 27,9 milionu kilometrů čtverečních.
Začátkem října sice plocha klesla na přibližně 24 milionů kilometrů čtverečních, ale otázky zůstaly. Co se vlastně děje v mrazivých výškách nad jižním pólem? A proč právě teď, po desítkách let globálního úsilí?
Pochybnosti, které se šíří rychleji než věda
Veřejnost reagovala okamžitě. Na sociálních sítích se objevily komentáře plné skepse.Mnozí se ptají, zda Montrealský protokol, který v roce 1987 zakázal freony a další škodlivé látky, vůbec funguje. Emoce jsou pochopitelné. Realita je však mnohem složitější než selhání mezinárodních dohod.
Vědci z University of Otago na Novém Zélandu i z Massachusetts Institute of Technology (MIT) přinášejí klíčové vysvětlení: množství reaktivního chlóru vypouštěného lidmi nestoupá. Dlouhodobý trend obnovy ozonové vrstvy pokračuje podle plánu.
Chemické divadlo ve stratosféře
Celý proces destrukce ozonu začíná ve chvíli, kdy teplota ve stratosféře klesne pod kritickou hranici -78 °C. V tomto mrazu se začnou tvořit polární stratosférické mraky z ledových krystalků. Na jejich chladném povrchu spolu reagují neaktivní sloučeniny chlóru – chlorovodík a chlor dusičnan.
Uvolňuje se čistý molekulární chlór. Jakmile v září vyjde nad Antarktidou jarní slunce, jeho UV záření tyto molekuly okamžitě rozštěpí na vysoce reaktivní atomy. Jeden jediný atom chlóru dokáže katalyticky zničit tisíce molekul ozonu.
Výsledkem je bleskový úbytek ozonové vrstvy – koncentrace klesá pod kritickou historickou hranici. Vzniká obří anomálie, kterou satelity zaznamenávají jako temnou skvrnu nad kontinentem.
Neobvykle silný polární vír jako hlavní viník
Za dramatickým výkyvem v roce 2026 stojí extrémní chování přírody. Neobvykle silný polární vír a extrémně nízké teploty ve stratosféře vytvořily ideální podmínky pro chemickou destrukci ozonu. Není to důkaz selhání lidstva ani konec nadějí na úplné zhojení ozonové vrstvy.
Současné výkyvy jsou tedy způsobeny přirozenou atmosférickou dynamikou a specifickým počasím ve stratosféře.
Co říkají ti, kdo situaci předpověděli
Hannah Kessenich, fyzička z University of Otago na Novém Zélandu, úspěšně předpověděla rozsah ozónové díry pro rok 2026. Její slova přinášejí důležitý kontext: „Letošní ozónová díra by neměla být důvodem k panice. Stále však existuje mnoho nezodpovězených otázek. Je to něco, co musíme velmi pečlivě sledovat.“
Podle odborníků z MIT i dalších institucí dlouhodobý pozitivní trend, který nastartoval Montrealský protokol, nadále úspěšně pokračuje. Ostražitost je však na místě. Složité procesy nad našimi hlavami vyžadují neustálou kontrolu a pochopení.
Atmosféra nad Antarktidou nám připomíná, že příroda má své vlastní zákony – a my musíme být připraveni je číst.
Zdroje článku: livescience.com, atmosphere.copernicus.eu, ua.news, nzherald.co.nz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý