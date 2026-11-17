Ustavující zastupitelstvo Velkých Petrovic přineslo překvapení i novému starostovi. Zastupitelé nejprve jednomyslně zvolili do čela obce Michala Slezáka, který následně na místostarostu navrhl Lukáše Drejsla. S protinávrhem ale vystoupil Martin Šolc. Podle serveru Naše Broumovsko navrhl sám sebe, a to rovnou do uvolněné funkce, kterou by vykonával na plný úvazek.
Podpořilo ho pět z devíti zastupitelů včetně jeho samotného. Starosta Slezák hlasoval proti.
„Já jsem byl velice překvapen ne kandidátem, ale tím, že chce být uvolněný místostarosta,“ řekl Slezák Českému rozhlasu Hradec Králové. Na otázku, zda obec takovou funkci potřebuje, odpověděl: „Dle mého názoru ne.“
Přes 900 tisíc korun ročně
Obec s přibližně 435 obyvateli tak má vedle uvolněného starosty také uvolněného místostarostu. Podle Našeho Broumovska činí Šolcova hrubá měsíční odměna v letošním roce 57 632 korun.
Bývalý starosta Vladislav Friml serveru vyčíslil, že po započtení odvodů vyjde funkce obec přibližně na 77 tisíc korun měsíčně, tedy asi 924 tisíc korun ročně.
Friml, který obec vedl 24 let a letos už nekandidoval, považuje druhou uvolněnou funkci za nepřiměřenou velikosti obce i množství práce.
„Jako zastupitelé jsme to vždycky brali jako službu lidem, a ne jako něco, na čem chceme vydělat,“ řekl Našemu Broumovsku. Podle jeho zkušeností je v obci práce přibližně pro jednoho člověka na plný úvazek.
Šolc chce řešit lesy a odpady
Nový místostarosta svůj návrh obhajuje tím, že chce pro obec pracovat v oblastech, kterým profesně rozumí. Dosud působil v zemědělství a souběh dosavadní práce s obecní funkcí si podle svých slov neumí představit.
„Protože však dělám v zemědělství, neumím si představit, že bych pracoval v družstvu, a ještě pro obec, to už by bylo moc náročné,“ vysvětlil Martin Šolc.
Věnovat se chce především správě obecních lesů. Tvrdí, že v nich zaostává pěstební činnost a důslednější péče může zhodnotit majetek pro další generace. Práce chce řídit, sám v lese fyzicky pracovat neplánuje.
Dalším tématem má být třídění odpadů, především bioodpadu. Šolc by chtěl zavést svoz přímo od domácností a podle svých slov hledat úspory v odpadovém hospodářství.
„Sice za mě budou nějaké náklady, ale já chci zároveň obci zhodnotit majetek a ušetřit náklady. Někdo to může potom spočítat a říct, zda jsem se obci vyplatil, nebo ne,“ uvedl.
Friml jeho představy zpochybňuje. Podle něj správa třiceti hektarů obecního lesa celý úvazek nevyžaduje. Ani svoz bioodpadu od domácností podle bývalého starosty významnou úsporu nepřinese, protože obec už má sběrné místo.
O přesné náplni místostarostovy práce bude dál jednat příští zasedání zastupitelstva.