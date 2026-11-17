Mrkev nechte v záhonu celou zimu a odebírejte ji postupně. Bude vždy dokonale čerstvá . Začátek listopadu bývá na zahrádce chvílí, kdy se většina lidí žene s rycími vidlemi k posledním záhonům, plní bedny mrkví a pak složitě řeší, kam s nimi do sklepa. Přitom existuje o dost pohodlnější cesta. Specialisté z Královské zahradnické společnosti (RHS) uvádějí, že mrkev můžete bez obav nechat v záhonu a vytahovat ji postupně podle potřeby. Stačí ořezat nať a záhon zakrýt poctivou izolační vrstvou. Získáte tak nejlevnější zahradní sklep na světě. Vše ale funguje jen tehdy, pokud nebudete čekat na první tvrdý mráz a ochráníte půdu včas.
Záhonový postup a výběr odolných odrůd
Celý recept zabere jedno odpoledne. Zde jsou základní kroky, jak mrkev v záhonu zabezpečit:
- Vyberte pouze zdravé a plně vyvinuté kořeny. Poškozené kusy raději hned snězte, pod mulčem by začaly hnít.
- Ustřihněte zelenou nať těsně nad hlavou kořene. Listy by pod pokrývkou zahnívaly a lákaly škůdce.
- Nasypte izolační vrstvu slámy nebo listí a přichyťte ji sítí, aby ji nerozfoukal vítr.
- Načasujte zakrytí podle půdy, v nížinách je hranicí první série nočních mrazů, než zemina ztvrdne.
Na výběru odrůdy extrémně záleží. Rané typy jsou určené k přímé letní spotřebě. Pro přezimování se hodí pozdní odrůdy s vysokým obsahem sušiny. Mezi osvědčené české stálice patří například Rubína SM, Koloseum F1 nebo Kardila, které si udržují pevnost i křupavost po celou zimu.
Specialisté z RHS požadují alespoň 15 cm slámy nebo suchého listí. Mrkvi chlad sám o sobě neublíží. Kritický bod leží zhruba na −1,2 °C. Pokud se kořen ochladí pod tuto hranici, tkáň popraská a po rozmrznutí nepříjemně změkne. Mulč tedy plní jediný úkol: udržet zeminu kolem mrkví nad bodem mrazu. Bonusem bývá sladší chuť, protože v chladu se škroby přirozeně mění na cukry.
Podle klimatických dat promrzá česká půda v nížinách v průměru jen do hloubky 7 až 8 cm. Patnácticentimetrová vrstva slámy tak v teplejších oblastech v pohodě stačí k tomu, aby se mráz ke kořenům vůbec nedostal. Na Vysočině a v podhůří se vyplatí slámy přidat na 20 cm a záhon mít v závětří.
Foto: Pixabay
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Voda, hlodavci a zimní sklizeň v lednu
Mrazu se lidé obávají nejvíc, mrkvi však v zemi často uškodí spíše voda. V podmáčené těžké půdě kořenům chybí vzduch a rychle hnijí. Druhým rizikem bývají hraboši. Teplá vrstva slámy nad sladkými kořeny je pro ně neodolatelná. Používejte proto čistou slámu bez zbytků zrní a okraje záhonu můžete chránit pletivem.
Pro jistotu je rozumné úrodu rozdělit. Jeden či dva řádky nechat venku pro čerstvou spotřebu a zbytek uložit do bedny s vlhkým pískem v bezmrazém sklepě.
Samotná zimní sklizeň v lednu je snadná. Sníh odmetete, slámu odhrnete a rycími vidlemi vytáhnete potřebné množství. Slámu pak vrátíte zpátky. Stejně lze nechat v zemi i bulvový celer, pastinák nebo pór.
Zdroje info: Autorka,https://www.zahradkarska-poradna.cz/clanek/mrkev-v-zemi-pres-zimu-jak-na-mulcovanihttps://www.denik.cz/zahrada/nechejte-mrkev-v-zemi-sklizeni-v-zime.htmlhttps://www.ireceptar.cz/zahrada/mrkev-v-zemi-pres-zimu/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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