Jezírko musíte na mrazivé měsíce důkladně připravit. Zaměřte se především na vytažení čerpadel, odstraňte odumřelé části rostlin a chraňte hladinu před úplným zamrznutím. Tak můžete předcházet zbytečným technickým komplikacím, hromadění organických nečistot i problémům s kvalitou vody. Než se pustíte do práce, připravte si potřebné nářadí, rukavice a vhodné nádoby na uskladnění techniky.
Čerpadla ven, technika do bezpečí
Pokud máte v jezírku čerpadlo, které není určené k celoročnímu provozu pod ledem, rozhodně ho před příchodem silnějších mrazů vyjměte. Nejprve zařízení bezpečně odpojte od elektrické sítě a následně jej opatrně vytáhněte z vody. Důkladně odstraňte usazeniny, bahno, řasy a další nečistoty, které se během sezony zachytily na jeho povrchu. Pozornost věnujte také filtrům, hadicím a spojovacím prvkům. Vyčištěné čerpadlo připravte podle pokynů výrobce na uskladnění. Některé typy vyžadují skladování ponořené ve vodě, jiné můžete uložit na suché místo. Hadice, které by mohl mráz poškodit, rovněž vypusťte a bezpečně uložte. Pokud používáte technologii určenou pro zimní provoz, ověřte si její odolnost vůči nízkým teplotám. Foto: Gemini
Tip: Jezírko s rybičkami v zimě Jezírko vyžaduje odstranit odumřelé rostliny
Zabraňte tomu, aby suché listy, zahnívající stonky a zbytky květů klesaly během zimy ke dnu a postupně se zde rozkládali. To pak vznikají nežádoucí látky a spotřebovává se kyslík, který potřebujete pro přežití vodních živočichů. Vyberte proto všechno odumřelé a poškozené části rostlin z vody, zdravé rostliny však zbytečně nezkracujte. U některých druhů ponechte část stonků nad hladinou, protože mohou pomáhat s výměnou plynů mezi vodou a okolním prostředím.
Pozornost věnujte také plovoucím listům a napadanému listí ze stromů v okolí. Pravidelně je odstraňujte po celou zimu – omezíte tvorbu kalu a zlepšíte podmínky pro zimování ryb.
Plováky proti zamrznutí
Díky plovákům udržujte prostor pro výměnu plynů a upotřebíte jej zejména tehdy, když chováte ve svém jezírku ryby. Díky plovákům totiž zajistíte také výměnu kyslíku s okolním vzduchem. Umístěte proto plováky na vhodná místa podle velikosti a hloubky vodní plochy a dbejte doporučení výrobce. U větších jezírek můžete potřebovat použít více kusů. Nezapomeňte, že samotný plovák nezaručuje dostatečné okysličení vody za všech podmínek, proto je vhodné sledovat také stav jezírka během zimy. Jezírko a led
Pokud hladinu pokryje silná vrstva ledu, nikdy ji nerozbíjejte násilím. Otřesy můžete ryby zbytečně stresovat. Raději využijte bezpečný způsob vytvoření otvoru, například přiložte nádobu s teplou vodou.
Zdroje info: Autorka- pěstitelka Náhledové foto: Chat Day
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Jezírko před zimou: postarejte se o něj ještě předtím, než zamrzne first appeared on Naše zahrada.