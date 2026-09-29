Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Prořízl pneumatiky a rozbil okna. Policie hledá vandala, který poničil auto

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Policie pátrá po vandalovi, který se v Kamenném Újezdu vyřádil na zaparkované Škodě Octavii. Neznámý pachatel prořízl všechny čtyři pneumatiky, rozbil skla a poškodil také karoserii či zadní světlo.
Prořízl pneumatiky a rozbil okna. Policie hledá vandala, který poničil auto

Prořízl pneumatiky a rozbil okna. Policie hledá vandala, který poničil auto

Zdroj: Policie ČR
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Místo, kde se lidé s autismem cítí jako doma. Poznejte Autis Centrum zblízka
Místo, kde se lidé s autismem cítí jako doma. Poznejte Autis Centrum zblízka
Policie se chystá na ilegální sraz tuningových aut. Přijet mají tisíce lidí z celé Evropy
Policie se chystá na ilegální sraz tuningových aut. Přijet mají tisíce lidí z celé Evropy

Policisté se připravují na nelegální sjezd tuningových aut z celé Evropy, který pořadatelé naplánovali na...

Lipno má o dva metry méně vody. Přívoz u Horní Plané musel přerušit provoz
Lipno má o dva metry méně vody. Přívoz u Horní Plané musel přerušit provoz

Kvůli nedostatku vody v lipenské přehradě ukončil provoz přívoz mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. Denně...

Křest přímo na nemocničním lůžku. Přání seniorky pomohli splnit nemocniční kaplani
Křest přímo na nemocničním lůžku. Přání seniorky pomohli splnit nemocniční kaplani

Nemocniční pokoj se na chvíli proměnil v místo slavnostního setkání. Jedna z pacientek na oddělení...

Zemřela Petra Wünschová. Bojovala za dětské oběti domácího násilí a jejich práva
Zemřela Petra Wünschová. Bojovala za dětské oběti domácího násilí a jejich práva

Zemřela Petra Wünschová, zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA. Bylo jí 52 let. Svůj profesní život...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.