Prořízl pneumatiky a rozbil okna. Policie hledá vandala, který poničil autoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Prořízl pneumatiky a rozbil okna. Policie hledá vandala, který poničil auto
Policisté se připravují na nelegální sjezd tuningových aut z celé Evropy, který pořadatelé naplánovali na...
Kvůli nedostatku vody v lipenské přehradě ukončil provoz přívoz mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. Denně...
Nemocniční pokoj se na chvíli proměnil v místo slavnostního setkání. Jedna z pacientek na oddělení...
Zemřela Petra Wünschová, zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA. Bylo jí 52 let. Svůj profesní život...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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