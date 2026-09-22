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Dvacetiletý Galvas má podle Rulíka velkou šanci na NHL. Liberec ho pustil a teď nedává góly ani v přesilovkách

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Liberec si v březnu 2026 pojistil Tomáše Galvase smlouvou do roku 2028. V červenci oznámil, že dvacetiletý obránce stráví další sezonu pod Ještědem. A přesto ho v září na lavičce nemá.
Dvacetiletý Galvas má podle Rulíka velkou šanci na NHL. Liberec ho pustil a teď nedává góly ani v přesilovkách

Dvacetiletý Galvas má podle Rulíka velkou šanci na NHL. Liberec ho pustil a teď nedává góly ani v přesilovkách

Zdroj: Český hokej
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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