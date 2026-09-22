Oblíbený trik z internetu vám potichu zničí pračku. Agresivní ocet nenávratně rozežere gumu i buben

Tradiční rada nalít do pračky litr octa a spustit vyvářku sice odstraní vodní kámen, ale zároveň nenávratně poškozuje gumové těsnění dvířek a způsobuje korozi hliníkového kříže bubnu. Mnohem bezpečnější a levnější alternativou je potravinářská kyselina citronová, která v kombinaci s vyšší teplotou rozpustí minerální usazeniny bez rizika drahé havárie ložisek.
Když pračka začne nepříjemně zapáchat nebo se na tmavém prádle objevují šedavé skvrny, většina lidí sáhne po osvědčené babské radě. Koupí v samoobsluze dvě lahve obyčejného kvasného lihového octa, nalijí je do prázdného bubnu a zapnou program na devadesát stupňů. Zdánlivě to funguje dokonale. Z bubnu se vyplaví nečistoty a pračka voní dezinfekcí. Servisní technici domácích spotřebičů však před tímto postupem dlouhodobě varují, protože pravidelná octová kúra je spolehlivou cestou k předčasné likvidaci celého přístroje.
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Zatímco ve skleněné nebo nerezové rychlovarné konvici ocet žádnou velkou škodu nenapáchá, v útrobách moderní automatické pračky se nachází směs různých materiálů, které s koncentrovanou kyselinou octovou reagují velmi špatně. Problém nepředstavuje samotný nerezový buben, ale součástky v jeho bezprostředním okolí:
Pryžové těsnění a hadice: Manžeta kolem dvířek i vnitřní odpadní a přepadové hadice jsou vyrobeny z pryžových elastomerů. Kyselina octová z nich při vyšších teplotách vymývá změkčovadla. Guma postupně tvrdne, křehne, ztrácí pružnost a časem začne protékat. Gufero chránící ložiska: Zásadní konstrukční slabinou je těsnicí kroužek (gufero), který brání vodě v proniknutí k hlavním ocelovým ložiskům bubnu. Jakmile kyselina octová toto těsnění naleptá, mastnota z ložiska se vyplaví a začne do něj vnikat voda. Výsledkem je typické burácení pračky při odstřeďování a následné zadření. Galvanická koroze hliníkového kříže: Nosný kříž bubnu, který drží celou rotující nerezovou vanu, bývá u většiny praček vyroben z hliníkových slitin. Horký ocet působí na tento materiál agresivně a spouští hloubkovou elektrochemickou korozi. Kříž se postupně rozpadá a jednoho dne praskne, což často znamená totální zkázu spotřebiče s nerentabilní opravou. Kyselina citronová v krystalické formě účinně rozpouští usazeniny vodního kamene bez poškození gumy. Foto: Milda 444 / Wikimedia CC 4.0 Proč je kyselina citronová bezpečnější a levnější
Pokud potřebujete pračku zbavit minerálních nánosů, ideální volbou je běžná potravinářská kyselina citronová. Patří mezi trikarboxylové organické kyseliny a její chemické chování je k materiálům pračky podstatně ohleduplnější. Na rozdíl od octa nenaleptává pryžové těsnění ani kříž bubnu, přitom reaguje s nerozpustným uhličitanem vápenatým stejně účinně a přeměňuje ho na snadno vyplavitelný citrát vápenatý.
Velkou výhodou je také absence dráždivého zápachu. Ocet dokáže zaplnit celou koupelnu štiplavými výpary, které se pak drží i v dalších třech várkách vypraného prádla. Kyselina citronová je zcela bez zápachu. Kilogramové balení krystalické kyseliny navíc v běžné drogerii nebo přes internet pořídíte za šedesát až osmdesát korun. Na jeden čisticí cyklus spotřebujete zhruba 150 až 200 gramů, takže jedno důkladné odvápnění vyjde na necelých patnáct korun.
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Aby byl proces maximálně účinný a uvolnil i nánosy ze zadní strany bubnu a topného tělesa, vyplatí se dodržet osvědčený postup:
Do prázdného bubnu nasypte 150 až 200 gramů kyseliny citronové. Nesypte ji do plastové zásuvky na prací prášek, kde by se nemusela plně rozpustit. Zvolte dlouhý program na bavlnu s teplotou 60 °C, u velmi tvrdé vody můžete nastavit 90 °C. Vyšší teplota vody urychluje rozpouštění minerálních vrstev. Vypněte ždímání nebo nastavte nejnižší otáčky, protože prázdný buben odstřeďovat nepotřebuje. Po dokončení cyklu spusťte krátký máchací program se studenou vodou, který spolehlivě vyplaví uvolněné minerální šupinky do odpadu. Automatická pračka v domácnosti. Pravidelné čištění jednou za dva až tři měsíce prodlužuje její životnost. Zápach z pračky často nezpůsobuje kámen, ale prací šlem
Kyselina citronová spolehlivě vyřeší vodní kámen na topné spirále, ale pokud z pračky vychází zatuchlý zápach připomínající rybník, problém leží jinde. Moderní domácnosti perou většinu prádla při nízkých teplotách mezi 30 °C a 40 °C a používají tekuté gely spolu s aviváží. Nízká teplota nedokáže rozpustit mastnotu a nerozpuštěné zbytky gelu se usazují ve vnějším plášti vany.
V tomto vlhkém a teplém prostředí vzniká takzvaný prací šlem, což je vrstva bakterií, plísní a nerozpuštěné chemie. Jak upozorňuje spotřebitelská organizace
dTest, samotné krátké programy na nízkou teplotu hygienickou čistotu vnitřku pračky nezajistí. Vliv má také správné dávkování pracího gelu podle tvrdosti vody, protože přebytek prostředku se nemá jak vymáchat a ulpívá v celém systému.
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Zápach odstraníte kombinací jednoduchých mechanických kroků, které žádná chemie nenahradí: Vyčištění gumové manžety: Po každém praní zkontrolujte spodní záhyb těsnění kolem dvířek. Hromadí se v něm voda, zapomenuté mince, vlasy a mazlavý povlak. Záhyb stačí důkladně vytřít hadříkem z mikrovlákna. Vypláchnutí plastové násypky: Šuplík na prací prášek a aviváž vytáhněte stisknutím pojistky uprostřed. Pod tekoucí teplou vodou starým zubním kartáčkem odstraňte černou plíseň a ztvrdlé zbytky aviváže. Vypuštění a vyčištění filtru: Ve spodní části pračky za malými dvířky otevřete odtokový filtr. Připravte si nízký plech nebo ručník na vytékající zbytkovou vodu a filtr zbavte zachycených nečistot. Pravidelná dezinfekční várka: Alespoň jednou za měsíc vyperte bílé ručníky, utěrky nebo ložní prádlo na 60 °C nebo 90 °C s klasickým sypkým pracím práškem, který obsahuje bělicí složky a přirozeně vnitřek přístroje vydezinfikuje.
Poslední a nejdůležitější zásadou pro prevenci zápachu je větrání. Dvířka bubnu i plastový šuplík na prášek nechte po každém vyprání vždy pootevřené na několik centimetrů. Vlhkost se díky tomu přirozeně odpaří a vnitřek pračky nedostane šanci zatuchnout.
Zdroje fotografií Buben pračky a těsnění: Petar Milošević / Wikimedia CC 4.0 Kyselina citronová krystaly: Milda 444 / Wikimedia CC 4.0 Automatická pračka v domácnosti: Spacekid / Wikimedia, volné dílo