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Oblíbený trik z internetu vám potichu zničí pračku. Agresivní ocet nenávratně rozežere gumu i buben

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Dennívýzva
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Tradiční rada nalít do pračky litr octa a spustit vyvářku sice odstraní vodní kámen, ale zároveň nenávratně poškozuje gumové těsnění dvířek a způsobuje korozi hliníkového kříže bubnu. Mnohem bezpečnější a levnější alternativou je potravinářská kyselina citronová, která v kombinaci s vyšší teplotou rozpustí minerální usazeniny…
Pohled do nerezového bubnu pračky zepředu s gumovým těsněním.

Pohled do nerezového bubnu pračky zepředu s gumovým těsněním.

Zdroj: Petar Milošević / Wikimedia CC 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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