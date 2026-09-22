Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Pes se dostal k čokoládě: nejnebezpečnější je kakaový prášek, pár gramů může u malého psa vyvolat záchvaty

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Otrava čokoládou skončí u psa smrtí jen zřídka, vážné onemocnění ale dokáže spustit i malý kousek. Rozhoduje druh čokolády, hmotnost zvířete a to, jak rychle se dostanete k veterináři.
Pes se dostal k čokoládě: nejnebezpečnější je kakaový prášek, pár gramů může u malého psa vyvolat záchvaty

Pes se dostal k čokoládě: nejnebezpečnější je kakaový prášek, pár gramů může u malého psa vyvolat záchvaty

Zdroj: Foto: André Karwath aka Aka - licence CC BY-SA 2.5
Reklama
Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Bydlení
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.