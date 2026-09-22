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Pes se dostal k čokoládě: nejnebezpečnější je kakaový prášek, pár gramů může u malého psa vyvolat záchvatyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Otrava čokoládou skončí u psa smrtí jen zřídka, vážné onemocnění ale dokáže spustit i malý kousek. Rozhoduje druh čokolády, hmotnost zvířete a to, jak rychle se dostanete k veterináři.
Pes se dostal k čokoládě: nejnebezpečnější je kakaový prášek, pár gramů může u malého psa vyvolat záchvaty
Zdroj: Foto: André Karwath aka Aka - licence CC BY-SA 2.5
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Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.Všechny články tohoto autora →
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