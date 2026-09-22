Boston vybírá nového kapitána a Pastrňák má silného odpůrce. Zámořský moderátor vysvětlil, proč by céčko neměl dostat

Zdeno Chára, Patrice Bergeron, Marchand, tři muži, tři éry, ale vždy jeden jasný šéf kabiny. Teď měl přijít čtvrtý. David Pastrňák, nejlépe placený hráč týmu, sedminásobný držitel Zlaté hokejky, třetí nejproduktivnější Čech v historii NHL. Na papíře samozřejmá volba. Jenže právě ta samozřejmost se v Bostonu stala předmětem jedné z nejhlasitějších debat léta 2025, a ne kvůli tomu, co Pastrňák udělal špatně, ale kvůli tomu, co klub neudělal vůbec.
Felgerův útok: „Není kapitánský typ“
Mike Felger, spolumoderující odpolední pořad Felger & Mazz na 98.5 The Sports Hub, patří k nejhlasitějším postavám bostonské sportovní scény. V debatě na NBC Sports Boston pustil do éteru větu, která rozvířila fanouškovská fóra i sociální sítě: Pastrňák podle něj „není kapitánský typ“. Označil ho za „nedokonalého kapitána“ a případné jmenování vyložil jako „menší ze dvou zel“, způsob, jak zastavit nepříjemné dotazy novinářů.
Felgerův argument nestojí na jednom konkrétním selhání v kabině ani na disciplinárním prohřešku. Je postaven na čase. Pokud Boston víc než rok váhal jmenovat svého nejzdobnějšího a nejdéle sloužícího hráče, pak ho sám klub za přirozeného lídra nepovažuje, tak zní jádro jeho teze. Jako alternativu nadhodil Charlieho McAvoye, aniž by ovšem podrobně rozvedl, v čem obránce Pastrňáka jako vůdce překonává.
Co říkal klub a co říkali hráči
Realita uvnitř organizace vypadala jinak, než jak ji Felger rámoval. Generální manažer Don Sweeney 9. září 2025 potvrdil, že Bruins vstoupí do sezony bez kapitána a bez pevného termínu. Žádný uzávěrka, žádné finále „Pastrňák versus McAvoy“. Sweeney mluvil o „organickém“ procesu, v němž nový trenér Marco Sturm dostane prostor poznat, komu bude „implicitně věřit“.
A hráči? Ti mluvili stejnou řečí.
- Pastrňák po Marchandově odchodu řekl: „Nemyslím na to. Nejde o jednoho člověka. Písmeno na dresu mě nezmění.“ Už v roce 2023 přitom prohlásil, že je „připravený udělat ten krok a být lídrem“, nešlo tedy o nezájem, spíš o odmítnutí titulární hierarchie.
- McAvoy v červenci 2025 popsal situaci jako společnou odpovědnost: „Teď je to naše dítě.“ Odkazoval na to, že Chára, Bergeron i David Backes vedli každý jinak, a zdůraznil, že vůdcovství nemá univerzální šablonu.
Bruins nakonec 8. října 2025 otevřeli sezonu ve Washingtonu se třemi alternativními kapitány: Pastrňákem, McAvoyem a Hampusem Lindholmem. Céčko na žádném dresu nebylo. A podle NHL.com šlo o vědomou strategii, ne o neschopnost se rozhodnout.
Skupinové vedení: experiment, nebo nový standard?
Zpětné hodnocení dává klubu za pravdu. Když v květnu 2026 Sturm bilancoval sezonu, přiznal, že mu model bez formálního kapitána fungoval lépe, než čekal. Pastrňák i McAvoy znovu mluvili o skupinovém vedení. Žádný z nich veřejně nepožadoval céčko pro sebe.
Pro Felgerovu tezi to znamená zajímavý paradox. Moderátor interpretoval odklad jako důkaz Pastrňákovy nedostatečnosti. Klub ho ale prezentoval jako přechod k jinému modelu, od singulární autority k rozptýlenému vedení. Rozdíl je zásadní. V prvním čtení je Pastrňák problém. Ve druhém je součást řešení.
Fanoušci přitom měli jasno. V průzkumu The Athletic z dubna 2025, který přetiskl server MassLive, volilo Pastrňáka jako kapitána 71,2 % respondentů. McAvoy získal 28,8 %. Felgerův provokativní názor šel proti drtivé většině, což je ovšem přesně to, co bostonský sportovní talk od svých moderátorů očekává.
Český rozměr: víc než písmeno na dresu
Pro českého fanouška má celá debata ještě jednu rovinu. Podle oficiálního seznamu kapitánů Bruins by Pastrňák v případě jmenování byl zřejmě prvním Čechem, který by céčko v historii klubu nosil. Jakub Voráček ho v rozhovoru pro NHL.com přirovnal k Jaromíru Jágrovi co do současné popularity doma. Statisticky jde o třetího nejlepšího českého střelce i bodovače v dějinách soutěže a lídra všech aktivních českých hráčů.
Symbolika by tedy přesáhla bostonskou kabinu. Jenže právě proto je zajímavé, jak málo Pastrňák sám titul vyhledává. Neodmítá ho, nehoní se za ním. Mluví o standardu, o kolektivu, o tom, že se nechce měnit. Je to postoj, který se s Felgerovou definicí „kapitánského materiálu“ míjí, ale možná právě proto sedí do doby, kdy Boston hledá něco jiného než dalšího Cháru.
McAvoyovi navíc komplikuje pozici šestizápasová suspendace, kterou NHL udělila v květnu 2026 za sekání Zacha Bensona v play-off proti Buffalu. Pro debatu v září 2025 nehrála roli, ale v dalším kole kapitánské diskuse oslabuje jeho vyhlídky.
Bruins zatím céčko nikomu nedali. Felger zatím nepřestal mluvit. A Pastrňák zatím nepřestal dávat góly, což je nakonec to jediné, co žádný moderátor zpochybnit nedokáže.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka