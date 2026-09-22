Sparta prohrála na domácím ledě s Mladou Boleslaví, poprvé za pět let

Pražané se snažili vytvořit si hned v úvodu herní převahu, výraznější šance si však nevypracovali. Bruslaři byli nebezpeční z rychlých protiútoků, otevřít skóre ale nedokázali ani v první přesilové hře. Při vyloučení Mikaela Seppäläho navíc vůbec neohrozili brankáře Jakuba Kováře, který jako jednička nastoupil i do třetího zápasu Sparty. V 18. minutě se hosté dostali do vedení, když Gardoň tečoval Kubíčkovu střelu a připsal si první extraligový gól po 22 měsících.
Druhá třetina byla mnohem zajímavější. Sparta na přelomu první a druhé třetiny nevyužila první početní výhodu a poté přišly velké šance. Nejprve zahrozil hostující Jandric, poté domácí Sekáč s Řepíkem. Po Řepíkově střele prošel puk za záda brankáře Mokryho, ten jej ale následně dokázal dostat pod své tělo.
V 25. minutě posunul hosty do dvougólového vedení obránce Kubíček, jenž využil Kovářova zakrytého výhledu. Následně byl ale vyloučený Skalický a Kousal v přesilové hře snížil. Sparta si vytvořila velkou převahu a Chlapík o dvě minuty později vyrovnal. Nerozhodný stav však vydržel jen 17 sekund, než vrátil Středočechům vedení Lichtag. Domácí však ještě ve druhé třetině dokázali opět vyrovnat. V přesilovce se trefil Blümel a připsal si první gól po návratu ze zámoří. Následně byl blízko další branky Chlapík, Mokry ale stihl zakročit betonem.
Sparta se i nadále tlačila za čtvrtou brankou. Furch, jenž ve třetí třetině nahradil zřejmě zdravotně indisponovaného Mokryho, ale odolával. Z brejku navíc na druhé straně zahrozil Buchtele, Kovář byl ale připravený. V 55. minutě jej ale od modré čáry prostřelil Pavlík a Mladá Boleslav opět vedla. Poslední slovo měl při power play domácích Gríger, jemuž byl připsaný gól po faulu Shorea.
HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 28. P. Kousal (Sekáč, Chlapík), 30. Chlapík (Sekáč, Hyka), 40. Blümel (Řepík, Vesalainen) - 18. Gardoň (Š. Kubíček, Gavars), 25. Š. Kubíček (Martel, Morand), 30. Lichtag (Gardoň, Gavars), 55. F. Pavlík (Morand, Jandric), 60. Gríger (Jandric). Rozhodčí: Jaroš, Zeliska - Hnát, Thuma. Vyloučení: 1:4. Využití: 2:0. Diváci: 12.445.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Mašín, M. Seppälä, Krejčík, Knot, Sirota, N. Seppälä - Chlapík, Shore, Blümel - P. Kousal, M. Špaček, Řepík - Sekáč, Vesalainen, Hyka - K. Hrabík, O. Najman, Dzierkals. Trenér: P. Augusta.
Mladá Boleslav: Mokry (41. D. Furch) - Zámorský, Skärberg, F. Pavlík, Budík, Š. Kubíček, David Moravec, Křepelka - Buchtele, Gríger, Skalický - Martel, Morand, Jandric - Rekonen, Fořt, R. Koblížek - Gardoň, Gavars, Lichtag - Malínek. Trenér: Haken.