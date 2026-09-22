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Denia ještě nevedl jediný trénink a nominace se mu rozpadá: dva hráči vypadli, dva čekají na verdikt lékařů

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Tři ze čtyř ohrožených jmen patří Slavii a mezi nimi je útočník, kterého jeho klubový trenér označil za skoro nenahraditelného. V sobotu přitom česká reprezentace nastupuje v Edenu proti Chorvatsku.
Denia ještě nevedl jediný trénink a nominace se mu rozpadá: dva hráči vypadli, dva čekají na verdikt lékařů

Denia ještě nevedl jediný trénink a nominace se mu rozpadá: dva hráči vypadli, dva čekají na verdikt lékařů

Zdroj: Foto: Daniel from Glasgow, United Kingdom - licence CC BY 2.0
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