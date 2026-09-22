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Allegro roste rychleji, než kdo čekal, a zvedá celoroční prognózy. Výhled překvapil i analytiky

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Polský e-commerce gigant po silném druhém čtvrtletí 2026 posouvá celoroční cíle růstu GMV z 10–12 % na 13–15 % a zvedá i výhled tržeb a zisku.
E-shop Allegro cedule

E-shop Allegro cedule

Zdroj: Ralf Lotys / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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