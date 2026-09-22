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Michal Prokop zakončí oslavy osmdesátin vánočním koncertem

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Zpěvák a skladatel Michal Prokop oslavil 13. srpna osmdesáté narozeniny. O den později na vyprodaném festivalu Krásný ztráty Live ve Všeticích odstartoval své jubilejní turné Live 80, během něhož zavítá na pódia napříč Českem. Jeho pomyslným vrcholem bude tradiční vánoční koncert, který se uskuteční v pondělí 21. prosince ve Foru Karlín.
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Ceny Anděl za rok 2025: Michal Prokop

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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