Michal Prokop zakončí oslavy osmdesátin vánočním koncertem

Michal Prokop zakončí oslavy osmdesátin vánočním koncertemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ceny Anděl za rok 2025: Michal Prokop
Ivana Gottová (50) se po smrti Karla Gotta zcela stáhla do ústraní a jestli je o někom slyšet, tak je to...
Agáta Hanychová (41) a její mladší nevlastní sestra Kordula Stropnická (21) k sobě měly vždy blízko....
Další znepokojivý výjev ze života Dagmar Patrasové (70) pořádně nadzvedl jejího manžela. Herečka se měla...
Čeští tenisté si v pražské hale vybojovali postup mezi osm nejlepších týmů Davis Cupu. Zatímco na kurtu...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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