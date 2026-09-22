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Ruský Grad pálil rakety takřka z kol, aby přežil, a stejně shořel: drony ho dostaly 15 kilometrů za frontou

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Sedmý sbor rychlé reakce ukrajinských výsadkových vojsk zveřejnil 17. září 2026 video, na kterém hoří dva ruské raketomety BM-21 Grad na hulajpolském směru. Jeden odpaloval rakety prakticky bez přestávky, druhý se přesouval po asfaltce k Hulajpoli. Oba dopadly stejně.
Ruský Grad pálil rakety takřka z kol, aby přežil, a stejně shořel: drony ho dostaly 15 kilometrů za frontou

Ruský Grad pálil rakety takřka z kol, aby přežil, a stejně shořel: drony ho dostaly 15 kilometrů za frontou

Zdroj: Foto: Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation - licence CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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