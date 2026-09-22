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Jeden levý hák a po 12 sekundách je konec: olympijský vítěz Steveson zažil první porážku v profesionální kariéře

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Gable Steveson dorazil na UFC 331 do Los Angeles s bilancí 4-0, olympijským zlatem ve volném stylu a Jonem Jonesem ve svém rohu. Zpátky se zvedal po jediné výměně. A skoro stejně silně jako samotné ukončení působí obličeje ostatních bojovníků, kteří to sledovali u obrazovek.
Jeden levý hák a po 12 sekundách je konec: olympijský vítěz Steveson zažil první porážku v profesionální kariéře

Jeden levý hák a po 12 sekundách je konec: olympijský vítěz Steveson zažil první porážku v profesionální kariéře

Zdroj: Foto: UFC Russas - licence CC0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

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