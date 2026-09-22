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Tato děsivá zbraň padá z nebe naprosto nepozorovaně. Primitivní křídla dělají ze starých bomb ničivá monstra

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Rusko osadilo sovětské bomby FAB-500 skládacími křídly a navigací UMPK. Letouny Su-34 je shazují z bezpečí 70 km daleko, což mění pravidla protivzdušné obrany.
Ruský stíhací bombardér Suchoj Su-34 na letištní ploše

Ruský stíhací bombardér Suchoj Su-34 na letištní ploše

Zdroj: Doomych / Wikimedia Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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