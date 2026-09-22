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Mackenzie Dern se pochlubila fotkami v bikinách z Ria: šampionka UFC byla světovou jedničkou v jiu-jitsu

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Její profil na sociálních sítích má něco, co většině podobných účtů chybí: sportovní krytí na nejvyšší úrovni. Drží pás ve slámové váze UFC a v grapplingu posbírala tituly na těch nejprestižnějších soutěžích. Reakce fanoušků na fotky z dovolené tomu odpovídají.
Mackenzie Dern se pochlubila fotkami v bikinách z Ria: šampionka UFC byla světovou jedničkou v jiu-jitsu

Mackenzie Dern se pochlubila fotkami v bikinách z Ria: šampionka UFC byla světovou jedničkou v jiu-jitsu

Zdroj: Foto: Rodhullandemu - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

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