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Rusové prosakují k Záporoží po dně Kachovské nádrže: v lednu byla fronta 20 kilometrů od okraje města

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Dmytro Filatov velí pluku, který Ukrajina posílá na nejhorší úseky fronty. V rozhovoru mluvil o skupinkách po dvou až třech mužích, které se mezerami v obraně sunou k jižním okrajům milionového města. A o zimě, která jim v tom může pomoct.
Rusové prosakují k Záporoží po dně Kachovské nádrže: v lednu byla fronta 20 kilometrů od okraje města

Rusové prosakují k Záporoží po dně Kachovské nádrže: v lednu byla fronta 20 kilometrů od okraje města

Zdroj: Foto: MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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